Potredsednik SAD Džej Di Vens nazvao je danas odluku Vrhovnog suda o carinama koje je uveo predsednik Donald Tramp "bezakonjem od strane tog suda, prosto i jednostavno", prenosi BBC.

"Danas, Vrhovni sud je odlučio da Kongres - iako je dao predsedniku mogućnost da 'reguliše uvoz' - to ; zapravo nije mislio", napisao je Vens na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, jedini efekat sudske presude biće to što će "predsedniku biti teže da štiti američku industriju i otpornost lanca snabdevanja".

Vrhovni sud SAD je utvrdio da je Tramp prekoračio ovlašćenja korišćenjem zakona o nacionalnim vanrednim situacijama iz 1977. godine kao osnov za uvođenje carina drugim zemljama. ; Stav Vrhovnog suda je da samo Kongres ima takvo ovlašćenje.

Odluka je doneta sa šest glasova prema tri. Za nju je glasalo i dvoje sudija koje je Tramp nominovao za sudije Vrhovnog suda u svom prvom predsedničkom mandatu (2017-2021).

Tramp je danas izrazio razočarenje odlukom suda, optužio ga da je potpao pod uticaj "stranih interesa" a sudije koje su glasale za obaranje njegovih carina nazvao je "budalama" i "kučićima na (tuđem) lancu".

Najavio je i uvođenje carina od 10 odsto preko drugog zakona, i takve carine mogu trajati najviše 150 dana, a onda mora Kongres da se izjasni o njihovom eventualnom produžetku.

