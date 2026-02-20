HITNA EVAKUACIJA AMERIČKIH VOJNIKA: Povlače se jedinice iz baza u Kataru i Bahreinu, bile su mete Irana
Više stotina američkih vojnika evakuisano je iz vojnih baza u Kataru i Bahreinu.
Kako se navod,i evakuacija je počela iz vazduhoplovne baze Al Udeid u Kataru koja je letos bila na meti iranskih raketa.
Iranske trupe su gađale ovu bazu kao odmazdu pošto su SAD izvršile bombardovanje postrojenja za obogaćivanje uranijuma u Iranu.
Situacija oko Irana je i dalje napeta, pošto su predstavnici Vašingtona i Teherana ove nedelje održali razgovore u Ženevi u Švajcarskoj. Razgovori su protekli bez konačnog dogovora.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razmatra mogućnost ograničenog vojnog udara na Iran kako bi izvršio pritisak na Teheran da prihvati zahteve Vašingtona u vezi sa nuklearnim sporazumom, ali je istakao da i dalje preferira diplomatsko rešenje, objavio je "Volstrit džornal", pozivajući se na izvore.
Prema navodima izvora upoznatih sa temom, potencijalni početni napad bio bi usmeren na nekoliko vojnih ili vladinih objekata i mogao bi da bude izveden u roku od nekoliko dana.
