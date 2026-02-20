Slušaj vest

U Tiranije večeras došlo je do žestokih sukoba između policije i pristalica opozicione Demokratske partije, koje su izašle na ulice tražeći ostavku vlade premijera Edija Rame posle optužbi za korupciju protiv zamenice premijera Belinde Baluku.

Hiljade demonstranata okupilo se ispred zgrade Vlade, uzvikujući parole „Rama, odlazi“ i „Rama u zatvor“, noseći albanske i stranačke zastave.

Foto: Printskrin X

Protest je ubrzo prerastao u nasilje kada su pojedini učesnici počeli da bacaju molotovljeve koktele i vatromet ka zgradi vlade. Policija je odgovorila upotrebom suzavca i vodenih topova kako bi rasterala masu.

Tenzije su dodatno eskalirale nakon govora lidera Demokratske partije Salija Beriše, koji je poručio da su „dani Edija Rame odbrojani“ i zapretio da će odgovorni „biti pronađeni i kažnjeni punom snagom zakona“.

Tokom večeri demonstranti su se sukobili sa policijom i ispred Skupštine Albanije, gde su zabeleženi novi incidenti, uključujući bacanje tvrdih predmeta na policijske snage. Jedno policijsko vozilo za razbijanje demonstracija zapaljeno je u blizini Ulice Elbasan.

Privedena 31 osoba, najmanje dvoje povređenih

Policija je saopštila da je 31 osoba privedena zbog incidenata tokom protesta.

Više demonstranata zatražilo je medicinsku pomoć zbog posledica izlaganja suzavcu, a najmanje dve osobe su povređene, među njima i mladić koji je izgubio svest i prevezen je u bolnicu.

Zabeleženi su i momenti panike u blizini džamije Namazgja, gde su se vernici razilazili pokušavajući da izbegnu suzavac, prenosi euronews.al.

Foto: MALTON DIBRA/EPA

Ramina bliska saradnica u centru afere

Politička kriza u Albaniji produbila se još u decembru, kada je Specijalno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv zamenice premijera Belinde Baluku, tereteći je da je uticala na javne tendere za velike infrastrukturne projekte i favorizovala određene kompanije. Baluku odbacuje optužbe.

Edi Rama Foto: Matthieu Mirville/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Antikorupcioni sud ju je u međuvremenu suspendovao sa funkcije, dok je Specijalno tužilaštvo zatražilo od parlamenta da joj ukine imunitet kako bi joj bilo omogućeno hapšenje.

Socijalistička partija Edija Rame, koja je prošle godine osvojila četvrti uzastopni mandat i ima stabilnu većinu u parlamentu, za sada nije jasno naznačila da li će i kada Skupština odlučivati o ukidanju imuniteta Baluku, koja je ranije obavljala funkciju ministarke infrastrukture i važi za blisku saradnicu premijera.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Rama je u više navrata kritikovao pravosuđe, optužujući ga za prekoračenje ovlašćenja, posebno kada je reč o određivanju pritvora pre suđenja.

Albanija teži članstvu u Evropskoj uniji do 2030. godine, ali Brisel poručuje da zemlja mora dodatno da pojača borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.