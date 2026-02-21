Slušaj vest

Američka svemirska agencija NASA planira da pošalje astronaute na Mesec u martu posle poslednjih uspešnih testova sa punjenjem raketnog goriva, objavili su zvaničnici, dve nedelje pre prve ciljane mogućnosti za lansiranje 6. marta.

"Ovo zaista postaje stvarno i vreme je da ozbiljno počnemo da se uzbuđujemo", rekla je Lori Glejz, šef za razvoj istraživačkih sistema za Nasu.

Upravnik programa Džared Ajsakmen rekao je da su timovi za lansiranje ostvarili "veliki napredak" između prve probe za lansiranje koja je poremećena zbog curenja vodonika ranije ovog meseca i druge probe sinoć, koja je završena sa izuzetno malim curenjem.

Proba je predstavljala "veliki korak ka američkom povratku u lunarno okruženje", rekao je Ajsakmen na mreži Iks. Astronauti su prvi put otišli na Mesec pre više od pola veka.

Iako ostaje još posla na lansirnom poligonu zvaničnici su izrazili uverenje da su spremni da lansiraju četiri astronauta na Artemisu Dva za kruženje oko Meseca već 6. marta iz svemirskog centra Kenedi na Floridi.

Da bi opcije bile otvoren troje Amerikanaca i jedan Kanađanin pripremili su se da uđu u obavezni dvonedeljni zdravstveni karantin večeras u Hjustonu.

Svemirska agencija ima mogućnost samo pet dana u martu da lansira posadu u raketi Svemirskog lansirnog sistema, pre nego što pauzira do kraja aprila. Šanse za lansiranje u februaru su nestale kada su opasne količine tečnog vodonika iscurile tokom prve demonstracije punjenja goriva.

Tehničari su zamenili dve zaptivke što je dovelo do uspešnog ponavljanja akcije u četvrtak. Uklonjene zaptivke od teflona imale su lakše ogrebotine ali ništa više nije bilo primetno što bi moglo da izazove tako veliko curenje, rekli su zvaničnici. Popravke su bile uspešne i gotovo nikakvo curenje ovog puta nije primećeno, rekao je direktor za lansiranje Čarli Blekvel-Tompson.

Astronauti će biti prvi tim koji će leteti na Mesec od kada je Apolo 17 zatvorio Nasino prvo poglavlje u istraživanju Meseca 1972. godine.

Još ih čeka ispitivanje spremnosti za let što je zakazano za kasnije iduće nedelje. Ako to prođe dobro astronauti će se vratiti u Kenedi centar početkom marta za pravo odbrojavanje.

Misija od gotovo 10 dana se smatra probnim letom sa astronautima sa raketom od 98 metara.