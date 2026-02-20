Slušaj vest

Mađarska će blokirati zajam Evropske unije za Ukrajinuu iznosu od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit nafte do Mađarske preko naftovoda "Družba", izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je napisao na društvenoj mreži Iks da Ukrajina blokiranjem tranzita nafte do Mađarske preko naftovoda "Družba" krši Sporazum o pridruživanju između EU i Kijeva i tako i svoje obaveze prema Uniji.

Sijarto tvrdi da Ukrajina ucenjuje Mađarsku obustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji sa Briselom i mađarskom opozicijom kako bi stvorila poremećaje u snabdevanju u Mađarskoj i podigla cene goriva pre izbora.

"Nećemo popustiti ovoj uceni", poručio je Sijarto.

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da su Ukrajinci odgovorni za trenutno zatvaranje naftovoda "Družba", nazivajući to neprijateljskim činom protiv Mađarske.

profimedia0885232816.jpg
Viktor Orban i Volodimir Zelenski Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Dodao je da, prema sporazumu o pridruživanju između Ukrajine i EU, ukrajinske akcije ne smeju da ugroze energetsku bezbednost bilo koje države članice Unije.

Orban je istakao da Brisel mora da stane uz svoje članice Mađarsku i Slovačku i da zaštiti njihovu energetsku bezbednost.

Mađarska i Slovačka optužuju Kijev da je zatvorio naftovod "Družba" kako bi Ukrajina zadržala monopol nad isporukom nafte i gasa Evropi.

Zbog obustave isporuke preko ovog naftovoda, Slovačka je pre dva dana proglasila i vanrednu situaciju u svojoj naftnoj industriji.

Slovački premijer Robert Fico zapretio je da će zaustaviti snabdevanje električnom energijom Ukrajine, ukoliko Kijev nastavi da blokira tranzit nafte preko "Družbe".

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"NE TRAŽIMO OD EVROPE DA BUDE VAZAL AMERIKE" Rubio negirao da SAD žele da se povuku iz NATO-a! U poseti Slovačkoj kod Fica, a onda ide kod Orbana! (FOTO/VIDEO)
Mark Rubio Robert Fico
Planeta"NA ULICAMA JE OTVOREN LOV NA LJUDE! MAĐAR PREMINUO JER SU GA PRISILNO MOBILISALI" Peter Sijarto otkrio šta se dogodilo u Ukrajini
ukrajinska vojska
PlanetaMAĐARSKA I UKRAJINA SE KONAČNO SLOŽILI OKO NEČEGA: Sijarto reagovao na izjavu šefa diplomatije Kijeva da Budimpešta neće dozvoliti ulazak u EU "Apsolutno tačno"
Peter Sijarto.jpg
PlanetaSIJARTO ZAPRETIO: Mađarska će blokirati planove EU o vojnoj pomoći Ukrajini i zabranu nabavke energenata iz Rusije!
w-57366398-peter-sijarto.jpg
PlanetaŽESTOK ODGOVOR IZ BUDIMPEŠTE: "Zelenski počinje da ludi zbog antimađarskog stava, sada vidi čudovišta"!
Volodimir Zelenski ispred ukrajinske zastave