Mađarska će blokirati zajam Evropske unije za Ukrajinuu iznosu od 90 milijardi evra dok se ne nastavi tranzit nafte do Mađarske preko naftovoda "Družba", izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je napisao na društvenoj mreži Iks da Ukrajina blokiranjem tranzita nafte do Mađarske preko naftovoda "Družba" krši Sporazum o pridruživanju između EU i Kijeva i tako i svoje obaveze prema Uniji.

Sijarto tvrdi da Ukrajina ucenjuje Mađarsku obustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji sa Briselom i mađarskom opozicijom kako bi stvorila poremećaje u snabdevanju u Mađarskoj i podigla cene goriva pre izbora.

"Nećemo popustiti ovoj uceni", poručio je Sijarto.

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da su Ukrajinci odgovorni za trenutno zatvaranje naftovoda "Družba", nazivajući to neprijateljskim činom protiv Mađarske.

Viktor Orban i Volodimir Zelenski Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Dodao je da, prema sporazumu o pridruživanju između Ukrajine i EU, ukrajinske akcije ne smeju da ugroze energetsku bezbednost bilo koje države članice Unije.

Orban je istakao da Brisel mora da stane uz svoje članice Mađarsku i Slovačku i da zaštiti njihovu energetsku bezbednost.

Mađarska i Slovačka optužuju Kijev da je zatvorio naftovod "Družba" kako bi Ukrajina zadržala monopol nad isporukom nafte i gasa Evropi.

Zbog obustave isporuke preko ovog naftovoda, Slovačka je pre dva dana proglasila i vanrednu situaciju u svojoj naftnoj industriji.

Slovački premijer Robert Fico zapretio je da će zaustaviti snabdevanje električnom energijom Ukrajine, ukoliko Kijev nastavi da blokira tranzit nafte preko "Družbe".