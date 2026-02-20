Slušaj vest

Trojica žandarmapovređena su danas kada je sumnjivi paket eksplodirao u školi argentinske žandarmerije u centru Buenos Airesa, saopštili su policijski izvori.

Povređeni policajci su prevezeni u bolnicu sa opekotinama, ali njihovi životi nisu u opasnosti.

Zgrada žandarmerije je evakuisana, zajedno sa nekoliko susednih zgrada a timovi za deaktiviranje bombi sa psima su na licu mesta, kao i forenzički službenici.

Kurir.rs/Agencije

