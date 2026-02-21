Slušaj vest

Najmanje šest osoba je poginulo, a 21 je ranjena danas u izraelskim napadima na Dolinu Beka u Libanu, rekla su dva bezbednosna izvora za Rojters.

Izraelske odbrambene snage (IDF) prethodno su saopštile da je komandni centar palestinske militantne grupe Hezbolah koji je ciljan danas u vazdušnom napadu u palestinskom izbegličkom kampu u blizini priobalnog grada Sidona u Libanu, korišćen za napade na Izrael, a libanski mediji su javili da je u napadu ubijena najmanje jedna osoba.

"Komandni centar koji je pogođen koristili su teroristički operativci Hamasa poslednjih meseci za pripreme za terorističke aktivnosti protiv trupa IDF-a na libanskoj teritoriji, a uključivao je i obuku namenjenu unapređenju raznih planova terorističkih napada protiv trupa IDF-a i države Izrael", navodi se u saopštenju, preneo je Tajms of Izrael.

U saopštenju se ističe da je komandni centar bio smešten u centar sela i tvrdi da je Hamas koristio meštane kao živi štit.

Izraelska vojska navodi da su aktivnosti Hamasa u komandnom centru predstavljale kršenje primirja iz novembra 2024. godine između Izraela i Libana.