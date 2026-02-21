Slušaj vest

Ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj izjavio je u petak da očekuje još ruskih udara na energetski sektordok servisne ekipe nastavljaju da popravljaju štetu od prethodnih napada. Šmihalj je napisao na Telegramu posle dnevnog sastanka o energetici da popravke napreduju zahvaljujući boljim vremenskim uslovima, sa noćnim temperaturama koje su sada samo nekoliko stepeni ispod nule, javlja Rojters .

Upozorenje na nove napade

„Istovremeno, imamo informacije da neprijatelj sprema nove napade na energetski sektor“, rekao je Šmihal, ne navodeći dodatne dokaze za ovu tvrdnju. „Zato je zadatak svih službi ne samo brza rekonstrukcija, već i maksimalna spremnost za buduće izazove“, dodao je.

Popravka štete širom zemlje

Ruski raketni i dronski napadi naneli su ozbiljnu štetu energetskom sistemu Ukrajine, a niz noćnih udara ostavio je stotine stambenih zgrada bez grejanja ili struje. Šmihalj je rekao da 200 servisnih ekipa radi non-stop u Kijevu, koji je najteže pogođen talasom napada poslednjih nedelja.

Radovi na popravci takođe napreduju u crnomorskoj luci Odesa, gde su ove nedelje pogođene elektrane, kao i u regionima na prvoj liniji fronta.