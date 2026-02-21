Već počeli da proizvode eksploziv

Kancelarija francuskog tužioca za borbu protiv terorizma saopštila je danas da su uhapšena dvojica tinejdžera koji su planirali napad na tržni centar u Lilu.

U saopštenju se navodi da je sprečena teroristička zavera i da su uhapšena dvojica šesnaestogodišnjaka, preneo je Figaro.

Ističe se da su oni već počeli da proizvode eksploziv.

Navodi se da je jedan od dvojice maloletnika, koji je "fasciniran džihadističkom propagandom i ličnostima", priznao je da je planirao napad na tržni centar ili koncertnu dvoranu, koristeći vatreno oružje koje je nameravao da ukrade.

Drugi maloletnik je osumnjičen da je doprineo jačanju nasilnih radikalnih uverenja prvog maloletnika.

Protiv dvojice tinejdžera pokrenuta je sudska istraga, za jednog je zatražen pritvor, a za drugog stavljanje pod sudski nadzor.