Ukrajinske Snage bespilotnih sistema (USF) uništile su tri ruska sistema protivvazdušne odbrane Tor-M1, ukupne vrednosti 75 miliona dolara, u ranim jutarnjim satima u petak, 20. februara, saopštio je komandant USF-a, Robert "Mađar" Brovdi.

- Sva tri sistema TOR nalaze se u okupiranom delu Zaporoške oblasti. Operaciju su istovremeno izveli pripadnici "Ptica" iz 1. odvojenog centra Snaga bespilotnih sistema - naveo je Brovdi, podelivši na Telegramu snimak operacije koji traje nešto više od 90 sekundi.

Prioritet - sistematsko uništavanje PVO

Brovdi je naglasio da sistematsko otkrivanje i uništavanje komponenti neprijateljske protivvazdušne odbrane dugog, srednjeg i kratkog dometa ostaje jedan od prioriteta USF-a.

- Tokom noći minus oko 75 miliona dolara, ali pre svega, udar na bliski ešalon PVO koji uvek zadaje velike probleme. Jednog dana te skupe "napasti" će nestati - napisao je.

Šta je sistem Tor-M1?

Tor-M1 je sistem protivvazdušne odbrane kratkog dometa sposoban da istovremeno otkrije i gađa više ciljeva na maksimalnoj udaljenosti od 12 kilometara. Procenjena cena po jedinici iznosi oko 25 miliona dolara.

U borbenim uslovima Tor-M1 je, prema navodima, prvi put upotrebljen tokom rusko-gruzijskog rata 2008. godine, kada su gruzijske jedinice oborile ruski bombarder Tu-22M.

U Ukrajinisu sistemi Tor-M1 početkom 2000-ih uglavnom bili povučeni iz aktivne upotrebe. Međutim, nakon početka borbi u Donbasu, ukrajinska vojska je ponovo aktivirala nekoliko ovih sistema.

Otvoreni izvori navode i da je Rusija, nakon intervencije u Siriji, rasporedila sisteme Tor-M1 radi zaštite svojih vojnih baza.

Udar na komandna mesta i skladišta u okupiranim oblastima

Prema izveštaju Generalštaba Ukrajine, Odbrambene snage su izvele napade na više ruskih položaja, uključujući komandna mesta, skladišta i zone koncentracije trupa.

Posebno je istaknuto da su pojedini udari izvedeni u Zaporoškoj oblasti.

U izveštaju se navodi da su pogođeni

- komandno mesto za upravljanje bespilotnim letelicama u području Zlatopolja,

- skladište materijalno-tehničkih sredstava u selu Bogdanivka,

- ruska baza za popravku tehnike u području Rozivke,

- koncentracija ruske žive sile u blizini Stepnohir­ska.

Napadi u Hersonskoj oblasti i na Krimu

U Hersonskoj oblasti pogođena su područja u blizini okupirane Ljubimivke i Tendrivskoj prevlaci, gde su napadnuti komandno-osmatrački punkt i koncentracije ruskih trupa. Takođe su pogođena dva skladišta materijalno-tehničke opreme: jedno u Lobanovu (Krim), drugo u Možnjakivki (Luganska oblast).

- Neprijateljski gubici i razmere nanete štete se preciziraju - navodi se u izveštaju.

Ukrajina povratila 63 kvadratna kilometra teritorije

Prema analizi agencije AFP zasnovanoj na podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), Ukrajina je prošle nedelje povratila 63 kvadratna kilometra teritorije od ruskih snaga, uglavnom u Zaporoškoj oblasti.

Ukupno je Kijev oslobodio 91 kvadratni kilometar, uključujući 86 kvadratnih kilometara oko 80 kilometara istočno od grada Zaporožja, gde su ruske snage ostvarile značajan napredak od leta 2025. godine.

Ruske snage su, prema izveštajima, zauzele 28 kvadratnih kilometara na drugim delovima fronta, što Ukrajini ostavlja neto dobitak od 63 kvadratna kilometra - najveći teritorijalni napredak u kratkom periodu od kontraofanzive u junu 2023. godine.

Uticaj prekida rada Starlinka

Analitičari ISW-a ocenjuju da su ukrajinski kontranapadi verovatno iskoristili nedavni prekid rada Starlink sistema koji je pogodio ruske snage, ometajući komunikaciju i komandno-upravljačke sisteme na bojištu.