Fabrika mašinske izgradnje u Votkinsku, koja je ključni centar za proizvodnju raketa u ruskoj Republici Udmurtiji, pogođena je tokom napada dronovima kasno uveče 20. februara, prema navodima očevidaca i Telegram kanala koji prate situaciju.

Strateški značaj fabrike

Fabrika mašinske izgradnje u Votkinsku je strateško, državno preduzeće odbrambene industrije i jedna od najvažnijih ruskih fabrika raketa. U njoj se proizvode balističke rakete kratkog dometa Iskander-M, koje se često koriste u napadima na Ukrajinu, kao i interkontinentalne balističke rakete (ICBM), sposobne da nose nuklearne bojeve glave do teritorije Sjedinjenih Država.

Takođe se sumnja da fabrika proizvodi i novu rusku interkontinentalnu raketu "Orešnik".

Povređeni i materijalna šteta

Prema navodima nezavisnog ruskog Telegram kanala Astra, najmanje 11 osoba je ranjeno u napadu.

Stanovnici Votkinska prijavili su eksplozije tokom noćnog napada dronovima i naveli da je meta bila raketna fabrika. Na društvenim mrežama objavljeni su snimci crnog dima koji se uzdiže sa mesta napada, kao i fotografije razbijenih prozora na obližnjim zgradama.

Aleksandar Brečalov, šef Republike Udmurtije, potvrdio je da je objekat u regionu pogođen ukrajinskim dronom, ali nije precizirao o kojoj se lokaciji radi.

- Prema operativnim podacima, ima štete i povređenih - rekao je Brečalov.

Astra navodi da je pogođena upravo fabrika u Votkinsku, pozivajući se na analizu snimaka očevidaca. Lokalni izvori tvrde da su oštećene dve radionice - br. 22 i br. 36. Ove navode u trenutku objavljivanja nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Proširenje proizvodnje uprkos sankcijama

Fabrika u Votkinsku je tokom rata punog obima proširila kapacitete, zaobilazeći međunarodne sankcije kako bi zaposlila hiljade novih radnika, izgradila nove objekte i uvezla naprednu mašinsku opremu.

Istraga ukrajinskog portala "Kijev independenta" objavljena u junu 2025. pokazala je da su isporuke iz Kine, Tajvana i Belorusije, preusmerene preko posrednika radi izbegavanja sankcija - omogućile ovo proširenje.

To povećanje kapaciteta direktno se odrazilo na intenzitet ruskih raketnih napada na ukrajinske gradove. Tokom 2024. godine Rusija je proizvela gotovo tri puta više balističkih raketa Iskander-M nego 2023. godine, dok je 2025. zabeležena značajna eskalacija vazdušnih napada na Ukrajinu.

Iskander korišćen u napadu na Sumi

Moskva je koristila balističke rakete Iskander u napadu na severoistočni grad Sumi na Cvetnu nedelju, kada je poginulo 34 ljudi, uključujući dvoje dece.

Pored toga, fabrika je jedan od glavnih proizvođača interkontinentalnih balističkih raketa dugog dometa, sposobnih da prelete okeane sa nuklearnim bojevim glavama.

Udaljenost i prethodni napadi

Votkinsk se nalazi na više od 1.300 kilometara od ukrajinske granice, u ruskoj Republici Udmurtiji. Ukrajina je i ranije koristila dronove dugog dometa za napade na vojne ciljeve u tom regionu, uključujući uspešan napad na fabriku oružja u Iževsku u julu 2025. godine.