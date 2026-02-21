Slušaj vest

Američka vojska saopštila je da je izvršila još jedan napad na brod na istočnom Pacifiku, za koji je navela da je prevozio drogu, a u napadu su ubijene tri osobe.

Južna vojna komanda SAD saopštila je juče preko društvenih mreža da je "brod prolazio duž poznate rute za trgovine drogom u istočnom Pacifiku i bio je uključen u operacije trgovine drogom". Kako je saopšteno, u udaru su ubijene tri osobe.

Uz objavu je priložen video koji pokazuje i trenutak kada je brod eksplodirao.

S jučerašnjim udarom, broj poginulih u napadima administracije predsednika Donalda Trampa na brodove koji navodno prevoze drogu porastao je na najmanje 148. Reč je o najmanje 43 napada sprovedena od početka septembra prošle godine u Karipskom moru i u Pacifiku.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da njegova zemlja u "oružanom sukobu" sa kartelima u Latinskoj Americi i opravdao je napade navodeći da im je cilj da se zaustavi doprema droge.

Njegova administracija pružila je malo dokaza za tvrdnje da su ubijeni "narkoteroristi", piše agencija AP.

Kritičari su doveli u pitanje legalitet tih napada kao i njihovu efikasnost, delimično i zato što fentanil, odgovoran za mnoga fatalna predoziranja, koji se krijumčari u SAD uglavnom dolazi preko kopna iz Meksika, gde se proizvodi sa hemikalijama uvezenim iz Kine i Indije.

Udari na brodove su izazvali žestoku kritiku već posle prvog takvog napada i otkrića da je neposredno posle izvršen i drugi udar na taj isti brod jer se sumnjalo da su posada i putnici preživeli.