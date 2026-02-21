Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak drame iznad Beringovog mora, blizu Aljaske - ruski avioni lete, a ispraćuju ih lovci "drugih država".
drama tokom dopune goriva u vazduhu
OBJAVLJEN SNIMAK DRAME NA SEVERNOM PACIFIKU! Ruski strateški bombarderi leteli 14 sati, pratili ih lovci, a onda su se pojavili "oni drugi" (VIDEO)
Slušaj vest
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su strateški bombarderi dugog dometa Tu-95MS realizovali planirani let iznad neutralnih ili međunarodnih vodaBeringovog mora, koji je trajao duže od 14 sati.
Prema objavi na Telegramu, tokom misije su bombardere obezbeđivali lovci Su-35 i Su-30SM iz sastava ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, dok su posade u toku leta izvršile dopunu goriva u vazduhu.
Ministarstvo je takođe navelo da su u pojedinim delovima rute ruske bombardere pratili borbeni avioni drugih država, ali bez preciziranja o kojim zemljama je reč.
Više o drami na nebu blizu Aljaske možete pročitati OVDE.
(Kurir.rs/V.M.)
Reaguj
Komentariši