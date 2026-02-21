Slušaj vest

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su strateški bombarderi dugog dometa Tu-95MS realizovali planirani let iznad neutralnih ili međunarodnih vodaBeringovog mora, koji je trajao duže od 14 sati.

Prema objavi na Telegramu, tokom misije su bombardere obezbeđivali lovci Su-35 i Su-30SM iz sastava ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga, dok su posade u toku leta izvršile dopunu goriva u vazduhu.

Ministarstvo je takođe navelo da su u pojedinim delovima rute ruske bombardere pratili borbeni avioni drugih država, ali bez preciziranja o kojim zemljama je reč.

(Kurir.rs/V.M.)

