Kako Sjedinjene Američke Državenastavljaju značajno gomilanje snaga na Bliskom istoku, Iranpreduzima korake da pokaže spremnost za rat, uključujući jačanje svojih nuklearnih postrojenja i obnovu fabrika za proizvodnju raketa.

Pregovori u Ženevi

Iranski i američki pregovarači održali su indirektne razgovore u Ženevi u trajanju od tri i po sata u utorak, ali bez jasnog rešenja. Glavni pregovarač s iranske strane Abas Aragči izjavio je da su obe strane postigle dogovor o "vodećim principima", dok je američki potpredsednik Džej Di Vens rekao da Iran nije razumeo "crvene linije" postavljene od strane američkog predsednika Donalda Trampa.

I pored pregovora, Beloj kući je rečeno da bi američka vojska mogla da bude spremna za napad već tokom vikenda, nakon nedavnog gomilanja vazdušnih i pomorskih snaga na Bliskom istoku, prenose izvori upoznati sa situacijom za CNN.

Popravka ključnih vojnih objekata

U proteklim mesecima Iran je popravljao važne raketne objekte i teško oštećene vazdušne baze idodatno je radio na skrivanju svojih nuklearnih postrojenja.

Postavio je ratne veterane u strukture nacionalne bezbednosti, sproveo pomorske vojne vežbe u Persijskom zalivu i pojačao unutrašnji obračun sa protivnicima vlasti.

Satelitski snimci raketne vojne baze Imam Ali u Horamabadu pokazuju da su od dvanaest objekata uništenih tokom izraelskog napada u junu prošle godine tri potpuno obnovljena, jedan delimično popravljen, dok se tri nova grade.

Takođe su obnovljene dve vojne baze u Tabrizu i na severu grada, uključujući aerodromske piste, ulaze i tunele. Na aerodromu Hamadan krateri na pisti su popunjeni, a skloništa za avione popravljena.

Iran je brzo obnovio i najveću fabriku za čvrsto gorivo u Šahrudu, što omogućava brzu upotrebu raketa većeg dometa.

Ojačavanje nuklearnih objekata

Iran ubrzano jača više nuklearnih postrojenja, koristeći beton i velike količine zemlje kako bi sakrio ključne lokacije od mogućih vazdušnih udara. Kompleks na planini kod Natancasada ima dodatno ojačane tunelske ulaze.

Na lokaciji "Talegan 2" kod Parčina podignut je betonski sarkofag i prekriven zemljom, stvarajući bunker teško vidljiv za napade iz vazduha.

Industrijski kompleks 7. Tir kod Isfahana obnovljen je nakon oštećenja, a strukture za proizvodnju centrifuga za obogaćivanje uranijuma takođe su rekonstruisane.

Eksperti smatraju da Iran obnavlja nuklearne i raketne programe brže nego što je Izrael tvrdio tokom operacije "Rising Lion" u junu.

Preoblikovanje upravljanja i vojne strukture

Rat sa Izraelom otkrio je slabosti u komandnim strukturama. Vrhovni vođa Ali Hamneipostao je teže dostupan, dok je deo vlasti prebačen na provincijske guvernere.

Iran je ojačao Savet za nacionalnu bezbednost i formirao novi Odbor za odbranu tokom ratnog stanja. Ratni veteran i bivši komandant IRGC-a, Ali Šamkani, imenovan je za sekretara Odbora s ciljem jačanja odbrambenih priprema i razvijanja mehanizama protiv novih pretnji.

Obračun sa unutrašnjim protivnicima

Pojačan strah Teherana doveo je do brutalnog suzbijanja protesta prošlog meseca, sa hiljadama ubijenih i velikim brojem uhapšenih demonstranata.

Demonstranti su optuženi za špijunažu u korist Izraela, a lokalna policija Basidž korišćena je za suzbijanje protesta. Čak su i poznati reformisti uhapšeni zbog "ugrožavanja unutrašnje atmosfere i nacionalnog jedinstva".

Vojne vežbe i pokazivanje moći

Iran je održao pomorske vežbe u Persijskom zalivu i prvi put zatvorio delove Ormuskog moreuza. Izraelski i ruski dronovi, kao i američki nosači aviona nadgledali su situaciju, dok je Iran demonstrirao sposobnost "preuzimanja otetih brodova" u zajedničkim vežbama sa Rusijom.

Stručnjaci ističu da Iran ovim koracima šalje poruku SAD da bi rat mogao da bude skup i komplikovan.

- Iran svojom taktikom pokušava da ubedi Ameriku da bi sukob bio skup - rekao je Vali Nasr.