Više od godinu dana, Donald Tramp se u Vašingtonu ponašao gotovo kao monarh, oblikujući prestonicu svojom moći, pretnjama i kapricima, piše Rojters. U petak, Vrhovni sud SAD iznenada je preokrenuo taj tok događaja.

Poništivši ključnu ekonomsku politiku njegove administracije, sudije su mu se javno usprotivile, jasno pokazujući da je dominantni republikanski predsednik konačno dostigao granice svoje vlasti.

Trampova reakcija

Trampova reakcija bila je trenutna i snažna. Kada je saznao za presudu, rekao je guvernerima okupljenim u Beloj kući da je "besan" i da mora nešto da preduzme u vezi sa sudovima, izjavio je demokrata Met Mejer, koji je bio prisutan.

Kasnije, pred novinarima, Tramp je oštro kritikovao sudije koje su doneli presudu protiv njega.

- Za nekoga ko nikada ne priznaje poraz, ovo je prilično značajan poraz - rekao je Kris Borik.

Omiljena Trampova reč

Jedna od najprepoznatljivijih politika Trampovog drugog mandata bila je agresivna primena tarifa. Za njega, tarifa nije samo porez na robu koji prelazi američku granicu, već "omiljena reč" i "najlepša reč u rečniku".

Tramp je koristio pretnju tarifama da izvuče ustupke u kupovini soje, osigura milijarde stranih investicija, smanji tok narkotika, uključi se u međunarodne konflikte, prilagodi cene lekova na recept i podrži američke industrije po svom izboru.

I dok je Kongres pod kontrolom republikanaca uglavnom stajao po strani, konzervativni Vrhovni sud često je jačao njegovu moć, dajući mu imunitet za akcije na funkciji i hitne odluke u njegovu korist.

Presuda i posledice

Odlukom sudija, koji su glasali 6:3 u petak, u presudi koju je napisao konzervativni predsednik Vrhovnog suda Džon Roberts, razbijena je Trampova tvrdnja da može uvesti široke tarife u ime ekonomske bezbednosti SAD.

Odluka je unela nesigurnost u politički pejzaž već pogođen uzdrmanim tržištima, zabrinutim stranim partnerima i predstojećim izborima koji bi mogli dodatno da ograniče njegovu moć.

- Ovo je udarac njegovoj viziji vanrednih ovlašćenja, koja je bila stub cele njegove ekonomske agende - rekao je Džulijan Zelizer.

Tramp kritikovao sudije

Suočen sa najvećim neuspehom svog mandata, Tramp je reagovao karakteristično - napadajući sve koji mu se suprotstave, dok je i dalje tvrdio da je pobedio.

U sali Bele kuće za konferenciju za novinare, kritikovao je sudije koje je postavio, tvrdeći da presuda zapravo potvrđuje njegove šire ovlasti za primenu tarifa.

Citirao je i mišljenje sudije u kojem se navodi da presuda možda neće značajno ograničiti buduću predsedničku moć u primeni tarifa.

- Mogu da naplatim mnogo više nego što sam do sada. Proces je malo složeniji, ali krajnji rezultat će nam doneti više novca i mislim da će biti sjajno - zaključio je Tramp.

Na pitanje da li će tražiti od Kongresa dodatna ovlašćenja za koja je Vrhovni sud ukazao da ih nema, bio je odlučan.

- Ne, ne treba mi, već je odobreno. Mislim, mogao bih da tražim od Kongresa i verovatno bih to dobio - rekao je Tramp.

Slabija predsednička pozicija

Nijedan predsednik nije koristio Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima tako široko kao Tramp.

I pored njegove izjave u petak, alternativni zakoni kojima bi mogao da nametne tarife zahtevaju više vremena, detaljnijih obrazloženja i imaju vremenska ograničenja.

- Predsedništvo je definitivno slabije nakon ove presude. On je slabiji - rekao je Sajkrišna Prakaš.

Podsetimo, Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država juče je presudio da je predsednik Donald Tramp prekršio savezni zakon kada je jednostrano uveo sveobuhvatne carine na svetsku robu, što je odluka koja je nanela veliki udarac Beloj kući po pitanju koje je ključno za spoljnu i ekonomsku politiku predsednika.

Ova presuda je verovatno najznačajniji poraz koji je druga Trampova administracija pretrpela pred Vrhovnim sudom, u kojem dominiraju konzervativci, koji je prošle godine više puta stao na stranu predsednika u nizu brzih odluka o imigraciji, smenjivanju šefova nezavisnih agencija i dubokim smanjenjima državne potrošnje.

