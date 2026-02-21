Slušaj vest

Juče su nove lavine u Austrijiodnele živote pet skijaša, objavile su vlasti, ističući da se radi o još jednom tragičnom incidentu u ovoj zimskoj sezoni.

Tragedije u Svetom Antonu i Klusterlou

U zapadnom skijalištu Sveti Anton u Arlbergu, dve osobe su pronađene mrtve nakon lavine. Žrtve su izvučene iz snega, ali im pomoć nije mogla spasiti život, rekao je portparol policije.

Od troje preostalih skijaša, koje su spasioci uspeli da izvuku iz snežnog pokrivača, jedan je preminuo od zadobijenih povreda u bolnici, u koju su svi prevezeni. Vlasti još nisu objavile podatke o starosti i nacionalnosti žrtava.

U Klusterlou, u pokrajini Forarlberg, 39-godišnji Švajcarac poginuo je dok je vozio snoubord niz strmu padinu sa 47-godišnjim Nemcem.

Snežna ploča koju je pokrenuo Švajcarac - čvrst sloj snega na vrhu mekšeg sloja - zatrpala ga je potpuno, dok je Nemac ostao nepovređen.

Smrt nemačkog skijaša u Nojdersu

Ranije je 42-godišnji nemački skijaš poginuo je u lavini u tirolskom skijalištu Nojders, dok je skijao van staze sa svojim 16-godišnjim sinom.

Sin je preživeo, ali je zadobio teške povrede i hospitalizovan je. Ploča snega širine oko 400 metara odlomila se i odnela ih nizbrdo 200 do 300 metara.

Upozorenja i statistika

U delovima Tirolau poslednjih nekoliko dana palo je do 40 centimetara svežeg snega, zbog čega vlasti upozoravaju skijaše i bordere da su uslovi i dalje vrlo opasni.