U padu helikoptera na ruskom Dalekom istoku, u Amurskoj oblasti, poginule su tri osobe, saopštile su danas vlasti.

Privatni helikopter tipa "Robinson", koji je ranije tokom dana nestao s radarskih ekrana, pronađen je bez preživelih, navodi se u saopštenju vlade Amurske oblasti.

- U Amurskoj oblasti završene su potrage za helikopterom koji je nestao u Romnenskom okrugu. Tokom akcije traganja i spašavanja pronađeni su i mesto pada letelice i tela tri žrtve - navodi se u saopštenju.

Predstavnici vlasti uputili su saučešće porodicama i najbližima stradalih. O okolnostima nesreće pokrenuta je istraga.

Uzrok pada nije naveden. Međutim, Istočnosibirsko transportno tužilaštvo u odvojenom saopštenju navelo je da je utvrđeno da je helikopter pripadao poginulom pilotu, koji nije imao dozvolu za upravljanje tom letelicom.