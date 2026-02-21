Slušaj vest

U snežnoj lavini u Švajcarskojživot je izgubio nemački plemić i baron Feliks Frajher cu Inhauzen und Kniphauzen. Nesreća se dogodila u kantonu Graubinden, a njegov petnaestogodišnji sin bio je svedok tragedije.

Portparolka plemićke porodice potvrdila je da je 49-godišnji otac troje dece stradao tokom odmora. U utorak popodne zahvatila ga je lavina dok je sa sinom i drugim skijašima bio van uređenih staza u jednom švajcarskom skijalištu.

baron Feliks Frajher Foto: Facebook

Spasioci su odmah pokrenuli potragu za zatrpanima. Pas tragač pronašao je barona, a gorska služba spasavanja pokušala je reanimaciju, ali bez uspeha.

Njegov sin je takođe bio zahvaćen lavinom, ali je na vreme izvučen i prevezen u kantonalnu bolnicu. Prema policiji, nije zadobio telesne povrede. Porodici je pružena psihološka pomoć. Okolnosti nesreće istražuju kantonalna policija Graubindena i tužilaštvo.

Visok stepen opasnosti od lavina

Poslednjih dana u Švajcarskoj je palo mnogo snega. U kantonima Graubinden i Valais proglašen je drugi najviši stepen opasnosti od lavina.

Institut za istraživanje snega i lavina (SLF) u Davosu upozorio je da su moguća spontana pokretanja lavina, posebno van obeleženih i obezbeđenih staza.

Porodica sa dugom tradicijom

Porodica Kniphauzen poznata je u nemačkom regionu Rur.Živeli su u renesansnom dvorcu Šlos Bodelšving u Dortmundu, gde je porodica nastanjena još od 1302. godine, a ovo je 23. generacija.

Feliks cu Kniphauzen, njegova supruga Mireta i njihovo troje dece stanovali su u ovom dvorcu okruženom engleskim parkom.

Imanje je često bilo domaćin kulturnih manifestacija, a baron se zalagao za obnovu i očuvanje zaštićenog istorijskog zdanja, pretvarajući ga u cenjeno kulturno mesto okupljanja.

Reakcije iz Dortmunda

Vest o smrti barona izazvala je veliku tugu u Dortmundu. Gradonačelnik Aleksander Kalouti izjavio je da ga je tragična vest ostavila bez reči i da su njegove misli uz porodicu i prijatelje preminulog.