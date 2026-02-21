Slušaj vest

Britanska vlada razmatra donošenje zakona kojim bi bivši princ Endru(Endru Mauntbaten Vindzor) bio uklonjen iz reda za nasledstvo britanske krune, čime bi mu bilo onemogućeno da ikada postane kralj.

Stav vlade i istraga policije

Ministar odbrane Luk Polard izjavio je za BBC da je takav potez "ispravna stvar", bez obzira na ishod aktuelne policijske istrage.

Endru, brat kralja, i dalje je osmi u redu za presto, iako su mu prošlog oktobra oduzete titule, uključujući i titulu "princa", nakon pritisaka zbog njegovih veza sa osuđenim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

U četvrtak uveče Endru je pušten na slobodu, 11 sati nakon hapšenja pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi. On uporno negira bilo kakvu krivicu.

Polard je na radiju BBC potvrdio da vlada "apsolutno" sarađuje sa Bakingemskom palatom na planovima da se bivšem princu onemogući da "potencijalno bude na korak od prestola".

Ipak, naglasio je da bi takva odluka trebalo da usledi tek po završetku policijske istrage.

Glavni sekretar Trezora Džejms Marej rekao je da su pitanja u vezi s tim "prilično komplikovana" i da je potrebno sačekati rasplet istrage.

Pretresi i moguće nove istrage

Neobeležena policijska vozila ponovo su viđena ispred imanja Rojal Lodž u Vindzoru, gde je Endru godinama živeo. Policija je nastavila pretragu, a, prema navodima, mogle bi da budu pokrenute i dodatne istrage u drugim delovima Ujedinjenog Kraljevstva.

Bivši savetnik Ministarstva unutrašnjih poslova, Deni Šouv, upozorio je da bi situacija mogla da "izmakne kontroli" i da istrage mogu da potraju.

Političke reakcije

Predlog o uklanjanju Endrua iz reda za nasleđivanje dolazi nakon što su pojedini poslanici, uključujući liberalne demokrate i Škotsku nacionalnu partiju (SNP), signalizirali podršku takvoj inicijativi.

Lider Liberalnih demokrata Ed Dejvi izjavio je da policiji treba omogućiti da radi svoj posao bez pritiska, ali da će parlament u odgovarajućem trenutku morati da razmotri ovo pitanje.

Poslanica Laburističke partije Rejčel Maskel takođe je podržala donošenje zakona kojim bi Endru bio uklonjen iz reda za nasledstvo, kao i sa funkcije državnog savetnika.

S druge strane, liderka Konzervativne partije Kemi Badenoh poručila je da je neophodno dati prostora policijskoj istrazi.

Zakonska procedura i istorijski presedani

Uklanjanje iz reda nasleđivanja prestola zahtevalo bi poseban akt parlamenta, koji bi morali da odobre i poslanici i lordovi (Donji i Gornji dom), a potom i da dobije kraljevu saglasnost.

Takođe bi bila potrebna podrška 14 zemalja Komonvelta u kojima jekralj Čarls III šef države, uključujući Kanadu, Australiju, Jamajku i Novi Zeland.

Poslednja promena naslednog reda izvršena je 2013. godine donošenjem Zakona o nasledstvu krune, kojim je ukinuto pravilo muške primogeniture (prednost mlađeg sina nad starijom ćerkom).

Poslednji put kada je neko uklonjen iz naslednog reda odlukom parlamenta bilo je 1936. godine, kada je Edvard VIII abdicirao.

Stav palate

Istoričar Dejvid Olusoga ocenio je da u vladi i palati postoji "očajnička želja" da se napravi jasna granica između ove krize i same monarhije.

Bivši sekretar za komunikacije kralja, Džulijan Pejn, izjavio je da se u palati Endru posmatra kao pojedinac, a ne kao predstavnik kraljevske porodice.

Prema navodima iz Donjeg doma parlamenta, uklanjanje iz naslednog reda automatski bi značilo i gubitak funkcije državnog savetnika, koji može zameniti monarha u slučaju bolesti ili odsustva.