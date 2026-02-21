BIVŠI PRINC ENDRU "SEDEO SA ĐAVOLOM, BIO U NEOBIČNOM TROUGLU" Isplivali novi detalji o zastrašujućem i nenormalnom ponašanju kraljevog brata!
Bivši princ Endru je pao u nemilost javnosti nakon što je uhapšen u svojoj kući Vud Farm pod sumnjom za nedolično ponašanje tokom obavljanja javnih dužnosti u ime Krune.
Vest o hapšenju predstavljala je vrhunac teškog perioda za Endrua Mauntbaten Vindzora, naročito nakon novih otkrića iz objavljenih Epstajnovih dosijea.
Od "kraljičinog sina miljenika" do sramote monarhije
Endru je nekada bio poznat kao "kraljičin sin miljenik" i čak je smatran nacionalnim herojem zbog službe u Foklandskom ratu. Međutim, njegova povezanost sa Epstajnom i Maksvel pretvorila ga je u izvor neprijatnosti za britansku kraljevsku porodicu.
Biograf Endru Louni ranije je opisao odnos između njih troje kao "neobičan ljubavni trougao". Endru je prisustvovao zabavama sa njima i više puta se fotografisao sa dvoje osuđenih seksualnih prestupnika. Sve optužbe je dosledno negirao.
Veze sa Epstajnom i Maksvel
Prijateljstvo između Endrua i Epstajna trajalo je godinama pre nego što je američki finansijer uhapšen pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.
Navodi se da je Maksvel imala gotovo neograničen pristup palati, a spekulisalo se i o njihovoj bliskosti, uključujući i intimnu vezu. Poznato je da su se Endru i Maksvel poznavali i pre nego što je ona započela vezu sa Epstajnom.
Prema tvrdnjama, upravo je Maksvel upoznala Endrua sa Epstajnom, nakon čega su princ i finansijer postali bliski prijatelji.
Maksvel i Epstajn optuženi su da su Virdžiniju Đufre, tada sedamnaestogodišnjakinju, odveli u London, gde je navodno bila primorana na seksualni odnos sa Endruom nakon izlaska u noćni klub. Endru je sve optužbe negirao.
Kontroverzni intervju i optužbe za aroganciju
U intervjuu za BBC, koji je vodila novinarka Emili Mejtlis, Endru je tvrdio da je Epstajn bio "veoma sposoban posrednik" koji je povezivao ljude iz različitih sfera života i sa različitih strana sveta.
Kraljevski komentator Hugo Vikers izjavio je da su mnoge karijere uništene zbog povezanosti sa Epstajnom, a posebno Endruova. Prema njegovim rečima, princ nije uopšte razmišljao o posledicama druženja sa Epstajnom i Maksvel, dodajući da je "sedeo sa đavolom".
Vikers smatra da su Endruova arogancija i privlačnost prema bogatim i uticajnim ljudima doprinele njegovom padu.
- Privlačili su ga ljudi sa mnogo novca. Oni su koristili njega, a on je bio koristan njima - ocenio je.
Fotografije i nove optužbe
Endru je 2000. godine fotografisan sa Epstajnom i Maksvel tokom boravka u Sandringemu. Tri meseca kasnije pojavile su se optužbe da je imao seksualni odnos sa maloletnom žrtvom trgovine ljudima.
Njegova bivša supruga, Sara Ferguson, takođe je bila u kontaktu sa Epstajnom, prema dokumentima američkog Ministarstva pravde. U jednoj poruci iz 2009. godine izražava mu zahvalnost i bliskost, dok u drugoj navodi da je smatrala da je Epstajn bio prijatelj s njom samo kako bi došao do Endrua.
Hapšenje i istraga
Policija je izvršila pretres Vud Farma, privremenog doma bivšeg princa, nakon čega je uhapšen u 8 sati ujutru na svoj 66. rođendan.
Policija je saopštila da je muškarac u šezdesetim godinama uhapšen pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi - krivično delo za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora.
Nakon 11 sati ispitivanja, Endru je fotografisan kako napušta policijsku stanicu u Ejlshemu vidno iscrpljen.
(Kurir.rs/The Sun)