Sneg je izazvao haos u 16 okruga širom Rumunije, a obilne padavine su zabeležene i u prestonici Bukureštu, dok je skoro 4.000 ljudi ostalo bez struje, prenose danas lokalni mediji.

Zvaničnici su naveli da je usled obilnog snega ukupno 58 vozila u kojima se nalazi 106 putnika ostalo blokirano u snegu na više puteva, preneo je Digi24.

- Problemi zbog nevremena su zabeleženi u 23 naselja, pri čemu je oštećeno 18 vozila - naveo je direktor službe za vanredne situacije Raed Arafat.

On je dodao da je najteža situacija u 3 okruga: Damboviti, Prahovu i Teleormanu.

Zvaničnik je upozorio građane da ne polaze na put bez preke potrebe, kao i da budu veoma oprezni zbog stabala i grana koje mogu da padnu usled snega i jakog vetra.