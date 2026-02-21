(VIDEO) NEVREME NAPRAVILO HAOS U RUMUNIJI Mnogi bez struje, kolaps na putevima, vozila ZAGLAVLJENA, vlasti poslale upozorenje
Sneg je izazvao haos u 16 okruga širom Rumunije, a obilne padavine su zabeležene i u prestonici Bukureštu, dok je skoro 4.000 ljudi ostalo bez struje, prenose danas lokalni mediji.
Zvaničnici su naveli da je usled obilnog snega ukupno 58 vozila u kojima se nalazi 106 putnika ostalo blokirano u snegu na više puteva, preneo je Digi24.
- Problemi zbog nevremena su zabeleženi u 23 naselja, pri čemu je oštećeno 18 vozila - naveo je direktor službe za vanredne situacije Raed Arafat.
On je dodao da je najteža situacija u 3 okruga: Damboviti, Prahovu i Teleormanu.
Zvaničnik je upozorio građane da ne polaze na put bez preke potrebe, kao i da budu veoma oprezni zbog stabala i grana koje mogu da padnu usled snega i jakog vetra.
Brojni problemi i prekidi saobraćaja zabeleženi su u drumskom i železničkom saobraćaju, a nekoliko državnih i lokalnih puteva je zatvoreno.