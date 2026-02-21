Slušaj vest

Kampanja za parlamentarne izbore u Mađarskoj, koji su zakazani za 12. april, počela je ovog vikenda, a kandidati i organizacije koje ih podržavaju imaju dve sedmice da prikupe potrebne potpise podrške.

Plakati sada mogu da se postavljaju, a kandidati sada preuzimaju svoje obrasce za preporuke od lokalnih izbornih kancelarija.

Kandidati moraju da prikupe najmanje 500 važećih potpisa da bi bili na glasačkom listiću i moraju da budu registrovani najkasnije do 6. marta.

Obrasci za nominaciju takođe moraju da budu dostavljeni izbornim kancelarijama do tog datuma, tako da kandidati i njihove stranke imaju dve sedmice da prikupe potpise.Političke formacije i samouprave nacionalnih manjina imaju priliku da registruju svoju kandidaturu i registruju se kao organizacije za nominovanje kod Nacionalne izborne komisije od 3. februara.

Prema Zakonu o izbornim postupcima, kampanja je svaka aktivnost koja može da utiče ili pokušati da utiče na volju birača.

To mogu da budu posteri, direktno agitovanje birača, političko oglašavanje i politička agitacija, kao i izborni skupovi.

Ankete javnog mnjenja pokazuju da će to biti izbori sa najneizvesnijim rezultatima u Mađarskoj u poslednjih 20 godina.

Institut Nezepont je, na primer, pre nedelju dana saopštio da bi vladajuća stranka Fides mađarskog premijera Viktora Orabana dobila 46 odsto glasova birača, a opoziciona Tisa 40 odsto, ako bi izbori bili sada održani.