Slušaj vest

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je danas da njegova zemlja neće popustiti pred pritiskom svetskih sila usred pregovora sa Sjedinjenim Američkih Državama o iranskom nuklearnom programu.

"Svetske sile nas nateraju da popustimo... ali mi nećemo popustiti, uprkos svim problemima koje nam stvaraju", rekao je Pezeškijan u govoru koji je uživo prenosila iranska državna televizija.

Pezeškijan je rekao da je iranska vlada postigla dogovor da, čak i ako se sve svetske sile suprotstave Iranu da bi se zemlja predala, Teheran to neće učiniti.

Istakao je da se Iran neće predati pod pritiskom svetskih sila, uprkos svim teškoćama, preneo je televizijski kanal Iran internešenel.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči odbio je da otvori kovertu sa američkim predlozima u vezi sa raketnim programom, koju su dostavili omanski posrednici, i vratio je pošiljaocu, rekao je izvor upoznat sa razgovorima.

Foto: AP Maxim Shemetov

Prema navodima dva izraelska zvaničnika za Rojters, Izrael veruje da su razlike između Teherana i Vašingtona "nepremostive" i da su izgledi za brzu vojnu eskalaciju veliki.

Izraelska vlada se, kako se navodi, priprema za moguću zajedničku vojnu akciju sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali konačna odluka još nije doneta.

Dve runde pregovora između Irana i SAD zastale su zbog sporova oko obogaćivanja uranijuma, raketnog programa i ublažavanja sankcija.

Posle razgovora u Ženevi u utorak, Arakči je rekao da su strane postigle saglasnost o "vodećim principima", dok je Bela kuća saopštila da među stranama i dalje postoji distanca.

Američki zvaničnik je naveo da se očekuje da Iran u narednim danima dostavi pisani predlog, dok je Arakči u petak rekao da bi nacrt kontrapredloga mogao da bude spreman u roku od nekoliko dana.