Indija i Brazil potpisali su danas sporazum o jačanju saradnje u oblasti kritičnih minerala i retkih ruda, posle sastanka u Nju Delhiju između premijera Narendre Modija i predsednika Luisa Inasija Lule da Silve).

To je veliki korak ka izgradnji otpornih lanaca snabdevanja, rekao je Modi, dok je Lula da Silva naveo da su povećana ulaganja i saradnja u oblasti obnovljive energije i kritičnih minerala u centru sporazuma.

Brazilski predsednik je u sredu stigao u Nju Delhi sa desetak ministara i velikom poslovnom delegacijom, uključujući rukovodioce velikih brazilskih kompanija, preneli su svetski mediji.

Brazil ima druge najveće rezerve retkih ruda i kritičnih minerala na svetu, koji su neophodni za širok spektar proizvoda, od električnih vozila, solarnih panela i pametnih telefona do avionskih motora i vođenih raketa.

Želeći da smanji svoju zavisnost od Pekinga, koji drži gotovo monopol nad proizvodnjom retkih ruda i minerala, Indija je razvila domaću proizvodnju i aktivnosti reciklaže, istovremeno tražeći nove dobavljače kritičnih minerala.

"Brazil je glavni trgovinski partner Indije u Latinskoj Americi. Posvećeni smo povećanju naše bilateralne trgovine na preko 20 milijardi dolara u narednih pet godina", rekao je Modi.