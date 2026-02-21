Slušaj vest

Uz pojačane mere bezbednosti počeo je marš u Lionu zbog smrti mladog nacionalističkog aktiviste Kantena Deranka.

U crkvi Sveti Đorđe pre marša održana je misa na kojoj je prisustvovalo između 200 i 300 ljudi, piše francuski BFMTV.

Očekuje se da će između 2.000 i 3.000 ljudi izaći na ulice Liona kako bi odali počast Deranku. Demonstranti će ići rutom dugom 1.400 metara u Lionu.

Kanten Derank Foto: Printskrin Facebook

Povorka će početi na Trgu Žan Žore u 15 časova i završiti se u ulici gde je student i krajnji desničar ubijen. Značajno prisustvo obezbeđenja biće raspoređeno tokom celog trajanja demonstracija.

Kako javlja "Le Mond", trg u Lionu je počeo da polako da se puni.

Gregori Duse, gradonačelnik Liona, ponovio je svoje opaske o „političkoj eksploataciji smrti Kventina Deranka“, koje su, prema njegovim rečima, „nepristojne“.

- Kao postavljanje portreta Kventina Deranka na zgradu regionalnog veća - dodaje gradonačelnik, kada je upitan o džinovskoj fotografiji lica nacionalističkog studenta koja visi na fasadi regionalnog sedišta u Lionu.

Gradonačelnik žali što je imidž Liona „veoma narušen“ „prisustvom krajnje desnice“. On je izrazio zabrinutost zbog ovog „dana veoma visoke opreznosti“, za koji je opština „mobilisala dodatne timove opštinske policije“.

- U stanju smo izuzetne opreznosti do kraja vikenda - rekao je i „još jednom“ pozvao „na smirenost i oprez“.

Stotine ultradesničarskih aktivista iz cele Francuske ostaće u Lionu večeras, pa policija strahuje da bi moglo doći do sukoba sa ultralevičarima.

U pismu kadrovima krajnje desničarske partije Nacionalno okupljanje, predsednik te stranke Žordan Bardela je preporučio uzdržavanje od prisustva skupovima u znak odavanja pošte Deranku.

Odavanje pošte širom Francuske

Odavanje pošte Kantenu Deranku se danas održava i u Renu, gde situacija postaje napeta, pri čemu su se antifašistički aktivisti okupili na ulici, odmah pored mesta gde je organizovano odavanje pošte, prenosi BFM.

Snage bezbednosti stoje naspram tih aktivista, koji drže transparent sa natpisom "Ovde se ne oplakuju nacisti".

Pod istragom o ubistvu Deranka je sedmorica muškaraca, među kojima su dvojica saradnika poslanika krajnje levičarske partije Nepokorena Francuska (LFI) Rafaela Arnoa, podseća BFM.

Kanten Derank je preminuo u subotu, 14. februara, dva dana nakon što je pretučen u Lionu.