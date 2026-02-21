Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp upravo je najavio dodatno povećanje globalnih carina sa 10 odsto na 15 odsto.

Ova odluka dolazi kao direktna reakcija na najnoviju presudu Vrhovnog suda SAD o carinama, koju je predsednik ocenio kao "smešnu" i "antiameričku".

U oštrom saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je kritikovao Vrhovni sud zbog odluke koja je doneta nakon višemesečnog razmatranja, nazvavši je "loše napisanom".

Umesto povlačenja, predsednik je odlučio da iskoristi maksimalna zakonska ovlašćenja i dodatno pooštri svoju trgovinsku politiku.

- Neka ovo saopštenje služi kao dokaz da ću, ja, kao predsednik SAD, sa trenutnim dejstvom podići opštu svetsku carinu na 15 odsto - poručio je Tramp.

Tramp je ponovio svoj čvrst stav da su mnoge zemlje decenijama "pljačkale" Sjedinjene Države bez ikakvih posledica. Prema njegovim rečima, povećanje carina na zakonski dozvoljen i testiran nivo od 15 odsto je neophodan korak u zaštiti američke ekonomije.

Bela kuća je potvrdila da će Trampova administracija u kratkom roku odrediti i objaviti nove, pravno dozvoljene carine.

- One će nastaviti naš izuzetno uspešan proces činjenja Amerike ponovo velikom - VEĆOM NEGO IKADA PRE! - napisao je Tramp.