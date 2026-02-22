Slušaj vest

Predsednik Češke Petr Pavel je, pred hiljadama ljudi u Pragu, zahvalio Česima što su i dalje solidarni s Ukrajinom šaljući joj već četiri godine neumorno, masovno pomoć jer se u Ukrajini brani princip da moćni ne mogu da malim zemljama rade šta im se prohte.

"Taj rat se tiče i nas, a ko nam neko priča da smo već umorni od rata, da nas gnjavi to da neprestano slušamo o Ukrajini, taj je ravnodušan prema našoj budućnosti. Pre ili kasnije će u Ukrajini biti mir. Od toga kakav on bude, zavisiće za dugo bezbednost Evrope. To je i naš rat", kazao je češki predsednik na mitingu na punom Staromnjestskom trgu u Pragu uoči četvrte godišnjice napada Rusije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

Češki predsednik je naglasio da se u Ukrajini vodi rat za princip međunarodnog poretka i prava da veliki i moćni ne mogu da rade šta im se prohte malim i srednjim zemljama, kao što je Češka, i određuju im budućnost, i da upravo Česi ne bi trebalo da budu ravnodušni jer imaju gorko istorijsko iskustvo šta znači odlučivanje "o nama, a bez nas".

Odlučivanje "o nama, a bez nas" je u Češkoj uobičajena aluzija na Minhensku konferenciju 1938. godine kada su velike sile dale blagoslov Adolfu Hitleru da nacistička Nemačka anektira Sudete i kasnije rasparča i okupira Čehoslovačku, a aluzija su i na sovjetsku okupaciju Čehoslovačke 1968. godine.

"Ukrajinci nisu tražili ništa drugo, nego što smo tražili mi. I mi smo hteli da sami odlučujemo o svojoj budućnosti", upozorio je Pavel istakavši da su Česi tek posle pada Berlinskog zida dobili mogućnost da uđu u Evropsku uniju i NATO, dok je Rusija napala Ukrajinu kada su i Ukrajinci hteli da izaberu takav put.

Onima koji traže kraj rata, češki predsednik je poručio ;da rat može i mogao je da se završi u bilo kojem trenutku tokom četiri duge ratne godine jer je dovoljno da jedan čovek, ruski predsednik, digne telefon i prekine ga, pošto ga je samo jedan čovek i počeo.

Govor Pavela praćen uglavnom aplauzima, prekinut je, međutim, zvižducima kada je upozorio da su Ukrajinci, ratne izbeglice u Češkoj "doprinos, a ne breme" i naglasio da duplo više daju u češki budžet preko poreza i doprinosa nego što koriste socijalne pomoći, a većina izbeglica našla je posao i radi.

Petr Pavel je apelovao na Čehe da pomažu Ukrajini sve dok ne prestane rat i zahvalio ne samo stotinama hiljada Čeha koji su svojim sitnim darovima učestvovali u prikupljanju pomoći: Zahvalio je onima koji su krunu po krunu za samo nedelju dana prikupili u januaru preko pet miliona evra za generatore za ukrajinske gradove bez struje i grejanja, kao i češkim preduzetnicima koji su dali veće svote.

Pomenuo je udovicu godinama najbogatijeg Čeha, vlasnika finansijske grupe PPF, Renatu Kelenerovu koja je ; sama, impresionirana solidarnošću sugrađana, odlučila da Ukrajini, da preživi zimu, pošalje - sedam miliona evra.

Na obeležavanju godišnjice napada Rusije na Ukrajinu danas je održan minut ćutanja za češke dobrovoljce koji su poginuli u Ukrajini pomažući civilima.

Godišnjica napada Rusije na Ukrajinu obeležava se u gradovima širom Češke, a na trgovima 17 gradova osvanule su makete ruskog vojnog drona "šahid" uz slike koje pokazuju kakve štete bi pogodak tok drona naneo nekoj od glavnim znamenitosti u svakom od tih čeških gradova.