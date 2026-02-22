Slušaj vest

Predsednik Češke Petr Pavel je, pred hiljadama ljudi u Pragu, zahvalio Česima što su i dalje solidarni s Ukrajinom šaljući joj već četiri godine neumorno, masovno pomoć jer se u Ukrajini brani princip da moćni ne mogu da malim zemljama rade šta im se prohte.

"Taj rat se tiče i nas, a ko nam neko priča da smo već umorni od rata, da nas gnjavi to da neprestano slušamo o Ukrajini, taj je ravnodušan prema našoj budućnosti. Pre ili kasnije će u Ukrajini biti mir. Od toga kakav on bude, zavisiće za dugo bezbednost Evrope. To je i naš rat", kazao je češki predsednik na mitingu na punom Staromnjestskom trgu u Pragu uoči četvrte godišnjice napada Rusije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

Češki predsednik je naglasio da se u Ukrajini vodi rat za princip međunarodnog poretka i prava da veliki i moćni ne mogu da rade šta im se prohte malim i srednjim zemljama, kao što je Češka, i određuju im budućnost, i da upravo Česi ne bi trebalo da budu ravnodušni jer imaju gorko istorijsko iskustvo šta znači odlučivanje "o nama, a bez nas".

Odlučivanje "o nama, a bez nas" je u Češkoj uobičajena aluzija na Minhensku konferenciju 1938. godine kada su velike sile dale blagoslov Adolfu Hitleru da nacistička Nemačka anektira Sudete i kasnije rasparča i okupira Čehoslovačku, a aluzija su i na sovjetsku okupaciju Čehoslovačke 1968. godine.

"Ukrajinci nisu tražili ništa drugo, nego što smo tražili mi. I mi smo hteli da sami odlučujemo o svojoj budućnosti", upozorio je Pavel istakavši da su Česi tek posle pada Berlinskog zida dobili mogućnost da uđu u Evropsku uniju i NATO, dok je Rusija napala Ukrajinu kada su i Ukrajinci hteli da izaberu takav put.

Onima koji traže kraj rata, češki predsednik je poručio ;da rat može i mogao je da se završi u bilo kojem trenutku tokom četiri duge ratne godine jer je dovoljno da jedan čovek, ruski predsednik, digne telefon i prekine ga, pošto ga je samo jedan čovek i počeo.

Govor Pavela praćen uglavnom aplauzima, prekinut je, međutim, zvižducima kada je upozorio da su Ukrajinci, ratne izbeglice u Češkoj "doprinos, a ne breme" i naglasio da duplo više daju u češki budžet preko poreza i doprinosa nego što koriste socijalne pomoći, a većina izbeglica našla je posao i radi.

Petr Pavel je apelovao na Čehe da pomažu Ukrajini sve dok ne prestane rat i zahvalio ne samo stotinama hiljada Čeha koji su svojim sitnim darovima učestvovali u prikupljanju pomoći: Zahvalio je onima koji su krunu po krunu za samo nedelju dana prikupili u januaru preko pet miliona evra za generatore za ukrajinske gradove bez struje i grejanja, kao i češkim preduzetnicima koji su dali veće svote.

Pomenuo je udovicu godinama najbogatijeg Čeha, vlasnika finansijske grupe PPF, Renatu Kelenerovu koja je ; sama, impresionirana solidarnošću sugrađana, odlučila da Ukrajini, da preživi zimu, pošalje - sedam miliona evra.

Na obeležavanju godišnjice napada Rusije na Ukrajinu danas je održan minut ćutanja za češke dobrovoljce koji su poginuli u Ukrajini pomažući civilima.

Godišnjica napada Rusije na Ukrajinu obeležava se u gradovima širom Češke, a na trgovima 17 gradova osvanule su makete ruskog vojnog drona "šahid" uz slike koje pokazuju kakve štete bi pogodak tok drona naneo nekoj od glavnim znamenitosti u svakom od tih čeških gradova.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaŽESTOK NAPAD UKRAJINE DUBOKO NA TERITORIJI RUSIJE! Pogođena KLJUČNA Putinova fabrika balističkih raketa, ima ranjenih, dronovi preleteli više od 1.300 KM!
Rusija
PlanetaSTRAHOVIT UDARAC ZA PUTINA! Uništeni ruski PVO sistemi u vrednosti od 75 miliona dolara! Ukrajina RAZNELA više položaja, otkrivena lokacija napada (FOTO/VIDEO)
Vladimir Putin.jpg
PlanetaUKRAJINA U STRAHU Ministar Šmihalj: Rusija sprema nove napade na energetski sektor
screenshot-20240411-092705.jpg
Planeta(UZNEMIRUJUĆE) DIREKTNA BORBA RUSKOG VOJNIKA I UKRAJINSKOG ROBOTA: Dron s infracrvenom kamerom otkriva položaj Rusa, a onda... (VIDEO)
robot vojnik.jpg