Obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država veruju da Kina razvija novu generaciju nuklearnog oružjai da je 2020. godine sprovela tajni eksplozivni test kao deo šire strategije modernizacije svog arsenala, objavio je CNN, pozivajući se na više izvora.

Prema navodima američkih zvaničnika, test je izveden u junu 2020. godine na lokaciji Lop Nur, uprkos kineskom moratorijumu na nuklearna testiranja koji je na snazi od 1996. godine.

Stejt department je ovog meseca javno izneo detalje o događaju, navodeći da seizmički podaci ukazuju na eksploziju jačine 2,75, za koju tvrde da nije u skladu sa rudarskim aktivnostima niti klasičnim zemljotresom.

Vašington smatra da je test deo napora Pekinga da razvije naprednije sisteme, uključujući rakete sposobne da nose više minijaturizovanih bojevih glava, kao i taktičko nuklearno oružje male snage.

Prema procenama, takva modernizacija bi mogla Kinu da približi nuklearnom paritetu sa SAD i Rusijom.

Kina, koja poseduje nuklearno oružje od 1964. godine, poslednjih godina ubrzano širi svoje kapacitete, ali i dalje raspolaže manjim arsenalom od Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Portparol kineske ambasade u Vašingtonu Liu Pengju odbacio je optužbe, navodeći da SAD "iskrivljuju i ocrnjuju kinesku nuklearnu politiku".

Pentagon nije želeo da komentariše konkretne obaveštajne procene, ali je ranije upozorio da bi modernizacija kineskog arsenala mogla Pekingu da pruži nove opcije za upotrebu nuklearnog oružja u kriznim situacijama.

Objavljivanje detalja o navodnom testu usledilo je u trenutku kada administracija američkog predsednika Donalda Trampa insistira da se Kina uključi u buduće sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja.

Prema izvorima, otkrivanje informacija bi moglo da predstavlja pokušaj pritiska na Peking da pristane na pregovore o novom okviru za kontrolu naoružanja.

Kurir.rs/CNN

