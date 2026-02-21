Slušaj vest

Britanska vlada razmatra donošenje zakona kojim bi se Endru Mauntbaten-Vindzoruklonio iz linije naslednika britanske krune.

Ministar odbrane Luk Polard rekao je za BBC da je taj potez, koji bi onemogućio Endrua da ikada postane kralj, "prava stvar", bez obzira na ishod policijske istrage.

Endru, brat kralja Čarlsa Trećeg, i dalje je osmi u redu za nasleđivanje krune, iako su mu prošlog oktobra oduzete titule, uključujući i titulu princa, pod pritiskom zbog njegovih veza sa osuđenim pedofilom Džefrijem Epstinom.

Bivši princ je u četvrtak priveden, a posle 12 sati ispitivanja pušten, u okviru istrage za zloupotrebu javnog položaja. On je negirao bilo kakve prekršaje.

Govoreći za BBC Radio 4, Polard je potvrdio da vlada sarađuje sa Bakingemskom palatom na planovima da se bivši princ spreči da "potentialno bude samo na korak od prestola".

On je rekao da se nada podršci svih stranaka, ali je ispravno da se to desi tek kada policijska istraga bude završena.

