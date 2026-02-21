Slušaj vest

Rusija će nastaviti napade naenergetsku infrastrukturu Ukrajine i posle završetka zime, izjavila je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko, navodeći da vlada već priprema sistem za narednu grejnu sezonu.

- Nemamo iluzija - neprijatelj će nastaviti da napada energetski sektor i sa dolaskom toplijeg vremena - poručila je Sviridenko na Telegramu, ističući da se izrađuju planovi otpornosti na regionalnom nivou radi obezbeđivanja nesmetanog rada ključnih sistema, preneo je Unian.

Ona je naložila regionalnim vojnim administracijama da, u saradnji sa ukrajinskim Ministarstvom energetike, finansija i kompanijom Ukrenergo, izrade planove energetske održivosti.

Plan obuhvata zaštitu objekata kritične infrastrukture, razvoj distribuirane proizvodnje, obezbeđivanje alternativnih izvora napajanja za ključne objekte i uvođenje distribuirane toplotne proizvodnje.

Regionima je naloženo da identifikuju prioritete, procene potrebe za opremom, finansiranjem i resursima i sprovedu mere pre početka grejne sezone.

Ranije je ministar energetike Denis Šmihalj saopštio da Rusija priprema nove udare na energetski sektor, navodeći da se sanacija posledica napada "neprekidno" odvija i da se situacija sa snabdevanjem strujom poboljšava zahvaljujući radu ekipa i rastu temperatura.

On je dodao da su stručnjaci upućeni u Evropu radi inspekcije šest elektrana čija bi oprema mogla brzo da bude dopremljena u Ukrajinu radi obnove rada ključnih postrojenja.

