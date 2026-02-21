Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban upozorio je danas Ukrajinu da bi mogao da joj obustavi isporuku električne energije, ukoliko Kijev ne nastavi tranzit ruske nafte naftovodom "Družba".

Orban je napisao na platformi X da, sve dok ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ne odobri nastavak isporuka preko naftovoda "Družba", ne bi trebalo da očekuje bilo kakvu podršku od Mađarske.

Orban je poručio američkom predsedniku Donaldu Trampu da je odgovoran za mađarski narod i za Mađarsku.

"Ako im neko naudi, moja je dužnost da ih branim. Tako će biti i sada", poručio je Orban.

Slovački premijer Robert Fico izjavio je danas da će zatražiti od svih relevantnih kompanija koje proizvode električnu energiju u toj zemlji da obustave isporuku električne energije u Ukrajinu, ako Kijev do ponedeljka ne nastavi isporuke nafte.

Robert Fico Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Ukrajinski predsednik (Volodimir Zelenski) odbija da razume naš mirovni pristup i, pošto ne podržavamo rat, ponaša se zlonamerno prema Slovačkoj. Prvo je zaustavio protok gasa u Slovačku, nanoseći nam štetu od 500 miliona evra godišnje. Sada je zaustavio protok nafte, uzrokujući nam dalje gubitke i logističke poteškoće", napisao je Fico na svom nalogu na mreži Iks.

Slovačka vlada je ranije ove sedmice proglasila vanrednu situaciju u naftnoj industriji zbog obustava isporuke preko naftovoda "Družba" i odlučila da iz državnih rezervi pozajmi do 250.000 tona nafte bratislavskoj rafineriji Slovnaft.

Rafineriji Slovnaft je za normalan rad potrebno između 7.300 i 7.500 tona nafte dnevno, a državne rezerve bi trebalo da pokriju najmanje mesec dana rada do uspostavljanja alternativnih isporuka.