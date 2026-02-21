Slušaj vest

Švedska vlada će u četvrtak predstaviti svoj predlog o tome kako bi trebalo da bude osmišljen sistem zatvora za maloletnike, a predloženo je da reforma stupi na snagu 1. jula 2026. godine, preneli su danas švedski mediji.

"Mladi ljudi koji počine krivična dela moraju da budu zbrinuti na mnogo bolji način nego danas", izjavio je ministar pravde Gunar Štremer, preneo je Aftonbladet.

Na konferenciji za novinare saopšteno je da će tri institucije biti spremne da prime decu od 13 do 17 godina.

Prema predlogu, deca osuđena na zatvor ne bi trebalo da budu smeštena sa odraslim zatvorenicima, već u posebna odeljenja za decu i mlade.

Vlada je predložila da deca i mladi koji počine krivična dela treba da služe kazne u zatvorima za maloletnike, umesto u sadašnjim zatvorenim ustanovama za brigu o maloletnicima.

U mlađoj starosnoj grupi od 13 - 14 godina, ovo se odnosi na decu koja počine teška krivična dela, kao što su ubistva.

U jednom od zatvora, Rozersberg, planirana su četiri odeljenja za novu grupu osuđenih maloletnika.

To će biti male jedinice sa po šest mesta, i znatno većim brojem članova osoblja nego u zatvorima za odrasle.

Foto: Shutterstock

U ćelijama površine osam kvadratnih metara biće smešteni krevet, radni sto, polica za knjige i televizor iza pleksiglasa, dok se u posebnom prostoru nalaze toalet i lavabo.

Mladi će biti potpuno odvojeni od odraslih zatvorenika i, na primer, imaće sopstvenu sportsku salu, svoja dvorišta za vežbanje i sopstveno medicinsko odeljenje.

Pohađaće školske časove sa ostalima u svom odeljenju, a u slobodno vreme mogu da se bave vežbanjem, muzikom, slikanjem, ili da se jednostavno opuste u svojoj sobi.

Video igre će biti dostupne u zajedničkim prostorijama, ali samo u određeno vreme, dok će one sa nasilnim sadržajem biti zabranjene, a mobilni telefoni i tableti nisu dozvoljeni.

Kurir.rs/Agencije

"Jedan od najvećih izazova za njih verovatno će biti zabrana korišćenja društvenih mreža", kazao je zvaničnik zatvorske uprave, Gabrijel Vesman.

On je dodao da će to takođe značiti da će članovima bandi spolja biti mnogo teže da dođu do dece.

Kako se navodi, jedan od ciljeva boravka u zatvoru je da se kod mladih probudi želja za promenom kako se ne bi vratili kriminalu, u čemu će obrazovanje imati centralnu ulogu.