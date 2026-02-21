Slušaj vest

Nemačka će predstaviti jedinstven evropski stav u pregovorima o carinama sa Donaldom Trampom, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc, pošto je Vrhovni sud SAD poništio sveobuhvatne carine američkog predsednika.

„Idem u Vašington sa koordinisanim evropskim stavom“, rekao je Merc nemačkoj televiziji ARD nakon partijske konferencije CDU u Štutgartu, ističući da je carinska politika odgovornost Evropske unije, a ne pojedinačnih država članica, piše Politiko

Mercov sastanak sa Trampom zakazan je za početak marta, dok evropske prestonice razmatraju implikacije presude Vrhovnog suda SAD o transatlantskoj trgovini. Francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je u subotu da nema mesta samozadovoljstvu, jer je Tramp brzo uveo nove carine nakon odluke suda.

Merc je opisao odluku Vrhovnog suda kao „zanimljiv“ razvoj događaja koji je pokazao da postoje ograničenja u carinskoj politici Trampove administracije. Presuda ima „smirujući element“, rekao je. „Podela vlasti i dalje funkcioniše u Sjedinjenim Državama, i to je dobra vest.“

„Tarife štete onome ko ih uvodi“

Istovremeno, Merc je tvrdio da carine na kraju najviše štete zemlji koja ih nameće. „One prvenstveno štete zemlji koja nameće carine“, rekao je on, objašnjavajući da, iako Nemačka snosi deo tereta kroz slabiji izvoz, američki potrošači na kraju plaćaju više cene.