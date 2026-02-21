Slušaj vest

Scene kao iz noćne more odigrale su se u poznatom supermarketu u Altenburg‑Nordu, Nemačkoj, kada je nepoznati muškarac ušetao u prodavnicu i za manje od 15 minuta napravio haos kakav se retko viđa.

Naime, utorak, oko 18 časova, muškarac obučen u crno, bez ikakvog povoda se latio robe i počeo da obara palete sa flašama penušavog vina direktno na pod, dok je teglice džemova i teški paketi voća i povrća doslovno baca na pločice.

Šokirani kupci ostali su kao ukopani, a tri prodavačice pokušale su da ga smire i zaustave, ali bez uspeha.

- Zašto to radite? Molim vas, prestanite! - apelovala je jedna od radnica, dok je druga uzvikivala: "Zovemo policiju!"

Umesto da se povuče, muškarac je samo hladno odgovorio: "Da, pozovite policiju", i nastavio da razbija robu. Srećom, niko nije fizički napadnut.

Haos okončali slučajni heroji

Iako obezbeđenje nije bilo na licu mesta, incident je na kraju okončan zahvaljujući dvojici majstora koji su tog trenutka kupovali u radnji.

Pristupili su muškarcu, obuhvatili ga i nežno izveli napolje, gde je ubrzo stigla policija.

Nemačka policija na terenu Foto: Profimedia

Ko je napadač?

Policijski komesar Selina Role potvrdila je za BILD da je reč o 27‑godišnjem Avganistancu koji je bez ikakvog povoda počeo da baca kutije sa robe na pod.

- Osumnjičeni je bio u stanju mentalnog potresa i prebačen je u bolnicu na lečenje - rekla je komesarka Role, procenjujući da je materijalna šteta procenjena u četvorocifrenom iznosu.

Posle čišćenja – još ostataka štete

Do subote su podovi u supermarketu ponovo bili čisti, a police napunjene, ali osoblje kaže da je deo štete i dalje vidljiv.

- Bilo je užasno. Strašno je što više nemamo ni obezbeđenje da zaštiti kupce i nas - rekla je jedna od zaposlenih nakon ovog incidenta.