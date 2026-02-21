Slušaj vest

Ukrajinske snage oslobodile su 300 kvadratnih kilometara teritorije od ruske okupacije u novoj južnoj protivofanzivi, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiu intervjuu za agenciju Frans pres (AFP).

"Definitivno ne gubimo rat"

Objava predsednika dolazi u vreme dok se Kijev suočava sa sve većim pritiskom Sjedinjenih Država da povuče snage sa teritorija pod ukrajinskom kontrolom, kao deo dogovora sa Rusijom o okončanju rata, piše The Kyiv Independent.

"Ne može se reći da gubimo rat. Iskreno, definitivno ga ne gubimo", rekao je Zelenski za AFP tokom intervjua u Kijevu, i dodao: "Pitanje je hoćemo li pobediti".

Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia

"Neću ulaziti u detalje, mogu samo da čestitam našoj vojsci"

Zelenski je naveo da Ukrajina napreduje duž južne linije fronta, ali nije precizirao o kom se tačno sektoru radi, niti je izneo vremenski okvir protivofanzive.

"Neću ulaziti u previše detalja, ali danas pre svega mogu da čestitam našoj vojsci - svim odbrambenim snagama - jer je od danas oslobodjeno 300 kvadratnih kilometara", ustvrdio je on.

Dok borba za pobednički narativ ostaje važna na međunarodnoj sceni, stvarnost na terenu daleko je od jednoznačnog uspeha protivofanzive.

1/8 Vidi galeriju Ukrajinska vojska Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT/Press service of the 65th Mechan

Gde Ukrajinci napreduju?

Tokom februara, na društvenim mrežama pojavile su se desetine snimaka koji prikazuju ukrajinske snage u ofanzivnim operacijama na delu fronta gde se spajaju Zaporoška i Dnipropetrovska oblast. To područje, bez većih geografskih obeležja, najfluidniji je deo fronta od jeseni prošle godine, kada su ruske snage počele brže da napreduju protiv slabijih ukrajinskih brigada.

Ukrajinski napredak koji se može pratiti putem otvorenih izvora uglavnom se odnosi na proširene operacije čišćenja u širokoj "sivoj zoni", u kojoj obe strane sprovode infiltracije, a ne na zauzimanje i probijanje ruskih odbrambenih linija, prenosi Index.

Rusi se fokusiraju na Donjeck, ali...

Osim operacija čišćenja kao odgovora na ruske prodore, ukrajinska vojska se tokom prošle godine nalazila u položaju strateške odbrane.

Rusija je 2025. pokrenula obnovljenu kopnenu ofanzivu protiv Ukrajine, koncentrišući većinu svojih snaga u istočnoj Donjeckoj oblasti. U sklopu te kampanje, Rusija je takođe pojačala operacije u južnoj Zaporoškoj oblasti i prodrla u južni deo Dnipropetrovske oblasti.

U septembru 2025. Zelenski je izvestio da su ukrajinske protivofanzivne operacije uspešno oslobodile 160 kvadratnih kilometara teritorije u Donjeckoj oblasti i još 170 kvadratnih kilometara na drugim delovima fronta – iako nije pružio dodatne detalje o tih 170 kilometara.

Foto: Shutterstock

Tokom 2025. godine, ruske snage su okupirale ukupno 4.336 kvadratnih kilometara ukrajinske teritorije, prema podacima projekta za mapiranje otvorenih izvora DeepState.

Mirovni pregovori

Intervju Zelenskog usledio je nakon dvodnevnih mirovnih pregovora u Ženevi pod posredništvom SAD, na kojima Rusija i Ukrajina nisu uspele da postignu napredak po pitanju teritorije, koja je u središtu pregovora: statusa ukrajinskog Donbasa.

Rusija i dalje zahteva da se ukrajinske snage u potpunosti povuku iz regiona kao uslov za bilo kakav mirovni sporazum. Ukrajina je odbacila taj zahtev, insistirajući da zamrzavanje trenutne linije fronta nudi najrealniju osnovu za prekid vatre.

"Nismo pronašli konstruktivna rešenja po pitanju teritorije", rekao je Zelenski 20. februara.