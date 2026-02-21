Slušaj vest

Nesvakidašnji incident dogodio se u subotu popodne u kafani u Rodopima kada se deo poda iznenada urušio, prilikom čega su gosti čak četiri stola propala kroz isti.

U nesreći je povređeno više osoba, a vatrogasne službe i hitna pomoć EKAB brzo su intervenisale. Šest osoba je prevezeno u Opštu bolnicu u Komotiniju, dok su tri gosti otišli svojim vozilima.

Najteže je povređen 69-godišnji muškarac, koji je zadobio prelom rebra, dok je 61-godišnja žena zadržana na posmatranju u bolnici. Ostali povređeni dobili su potrebnu medicinsku pomoć i pušteni su kući.

Policija je odmah reagovala i uhapsila dvojicu vlasnika kafane, starosti 28 i 35 godina, zbog sumnje da su nanošenjem telesnih povreda iz nehata odgovorni za incident.

Oni će biti izvedeni pred tužioca radi dalje istrage.