U Španiji je početkom ove godine zabeležen porast rodno zasnovanog nasilja, a do sada je u 2026. ubijeno deset žena i dvoje dece, prenose danas španski mediji.

U šest slučajeva prethodno je prijavljivano porodično nasilje, prenela je agencija Efe.

Broj žena koje su ubili njihovi partneri, ili bivši partneri od 2003. godine, godine kada je počela da se vodi zvanična statistika, dostigao je 1.353.

U šest od deset ubistava od početka ove godine postojale su prethodne prijave, od kojih su pet podnele žrtve, a jednu druge osobe.

Nasuprot tome, u 2025. prijavljeno je samo 10 od 48 počinilaca rodno zasnovanog nasilja.

Ministarka za ravnopravnost Ana Redondo kazala je ove nedelje da se procene rizika ponekad ne sprovode dovoljno detaljno i založila se za snažniji pristup u sprovođenju zabrana prilazaka.

- Moramo biti svesni da nedovoljna zabrana približavanja žrtvama ne pruža adekvatnu zaštitu i možda treba da razmotrimo da ove mere budu promenjene i da se zabrani prilazak na najmanje 300 do 350 metara, jer će to omogućiti žrtvi da kontaktira svog zaštitnika - istakla je ministarka, prenose mediji pisanja Tanjuga.