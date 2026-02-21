Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustemom Umerovim razgovarao o pripremi novih pregovora između Ukrajine i Ruske Federacije.

On je poručio da Kijev definitivno neće biti prepreka miru.

"Ukrajina nastavlja da radi namenski svakog dana kako bi sledeća runda pregovora donela rezultate za Ukrajinu i mir", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi RBK Ukrajina.

On je naglasio da će Kijev učiniti sve što je potrebno, napominjući da "Vašington vidi da problem leži u Moskvi".

"Prošli put u Ženevi, američka strana je uvidela da su upravo Rusi bili razlog za nedostatak značajnijih rezultata. I sledeći sastanak treba učiniti smislenim, to je moguće", rekao je Zelenski.

On je dodao da je Umerovu naložio da više sarađuje sa prijateljima Ukrajine na Bliskom istoku i u Turskoj, "kako bi se tamo osećali uključeno i mogli više da pomognu".

Kurir,rs/RBK Ukrajina

