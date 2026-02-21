Slušaj vest

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je i osudilo, kako navode, ultimatume i ucene mađarske i slovačke vladeu vezi sa snabdevanjem energijom.

Kijev kaže da su takvi potezi provokativni i neodgovorni u vreme kada Rusija vrši masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

U saopštenju za javnost iz Kijeva naglašava se da pretnje iz Budimpešte i Bratislave ugrožavaju energetsku bezbednost celog regiona.

„U kontekstu pokušaja Moskve da Ukrajincima uskrati struju, grejanje i gas tokom zime, takve izjave idu na ruku agresoru, ali i štete energetskim kompanijama Mađarske i Slovačke koje posluju na komercijalnoj osnovi“, saopštilo je ukrajinsko ministarstvo.

Alternativni metodi snabdevanja

Ukrajina navodi da je u stalnom kontaktu sa Evropskom komisijom u vezi sa štetom koju su prouzrokovali svakodnevni ruski napadi i da je Budimpešti i Bratislavi dostavila informacije o posledicama ovih napada na infrastrukturu naftovoda Družba. Radovi na obezbeđenju i stabilizaciji, dodaju, nastavljaju se uprkos stalnoj pretnji novih raketnih napada.

Kijev ističe da je predložio i alternativne načine snabdevanja Mađarske i Slovačke neruskom naftom. „Ukrajina je uvek bila, jeste i ostaće pouzdan energetski partner Evropske unije i tranzitna zemlja za energetske proizvode“, navodi se u saopštenju.

Zbog, kako tvrde, neosnovanih i neodgovornih pretnji, Ukrajina razmatra aktiviranje Mehanizma ranog upozoravanja predviđenog Sporazumom o pridruživanju sa Evropskom unijom.

Iz Kijeva su pozvali vlade Mađarske i Slovačke na konstruktivnu saradnju, poručujući im da treba da pošalju ultimatume Kremlju, a ne Kijevu.

Ficova pretnja

Slovački premijer Robert Fico zapretio je ranije danas da će prekinuti isporuku električne energije Ukrajini u slučaju vanrednih situacija ako Kijev ne preduzme korake za nastavak isporuke ruske nafte Slovačkoj u roku od dva dana.

Robert Fico Foto: EPA/Olivier Hoslet, Shutterstock

„Ako se isporuke nafte Slovačkoj ne nastave u ponedeljak, zatražiću od SEPS-a, državnog akcionarskog društva, da zaustavi hitnu isporuku električne energije Ukrajini“, rekao je Fico u objavi na mreži X. Slovačka je, zajedno sa Mađarskom, jedna od samo dve članice EU koje se i dalje u velikoj meri oslanjaju na rusku naftu koja se isporučuje putem gasovoda Družba preko Ukrajine.

Obe zemlje imaju lidere koji održavaju bliske odnose sa Moskvom. Slovačka je takođe važan izvor električne energije za Ukrajinu, čija je mreža oštećena ruskim napadima. Energetski stručnjaci izveštavaju da je Slovačka obezbedila 18 procenata rekordnog uvoza električne energije u Ukrajinu prošlog meseca.

Orban je takođe pretio

Postslovački premijer i mađarski premijer Viktor Orban zapretio je danas da će obustaviti isporuku električne energije Ukrajini ako se ne obnovi tranzit nafte kroz naftovod Družba. Nije isključio mogućnost da Mađarska prekine isporuku električne energije Ukrajini ako Ukrajinci ne poprave naftovod. „Ako ga zaustavimo, mogu se desiti grube stvari.“

Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

„Svakako imamo neke greške, ali se ne može reći da nismo lukavi ili pametni. Tačno znamo kako da se nosimo sa takvom situacijom i nosićemo se sa tim. Ko nas ujede, polomiće mu zube“, zapretio je Orban Ukrajincima.

Prekid isporuke

Isporuka ruske nafte preko naftovoda Družba prekinuta je od 27. januara, kada je, prema Kijevu, ruski napad dronom pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Slovačka i Mađarska su ove nedelje sve glasnije zahtevale nastavak isporuka.

Od oktobra prošle godine, Rusija je pojačala napade dronovima i raketama na energetski sistem Ukrajine, što je poremetilo snabdevanje električnom energijom i grejanjem. Uprkos ratu, koji je sada u petoj godini, Ukrajina je dozvolila da se njena teritorija koristi za izvoz ruskog energenta u Evropu, koji je drastično smanjen, ali ne i potpuno zaustavljen.