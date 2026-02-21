Slušaj vest

Prave scene heroizma zabeležene su tokom požara u jednoj stambenoj zgradi, kada je lokalni policajac istrčao iz zgrade noseći devojčicu u naručju ka ekipi hitne pomoći.

Fotografije njegovog podviga ubrzo su postale viralne na društvenim mrežama, a srećom, u incidentu niko nije povređen.

Devojčica se sa roditeljima nalazila sprat iznad stana koji je zahvatio požar. Gust dim brzo je ispunio hodnike i stepenište, zbog čega je otac u panici dozivao pomoć.

- Vikao sam ženi da uzme dete jer stan ispod nas gori. Pokušao sam da izađem u hodnik, ali je dim bio toliko gust da nisam mogao da dišem. Sreća je što smo imali prozor sa druge strane i uspeli smo da držimo dete podalje od dima - ispričao je otac.

Foto: Printscreen/stirileprotv.ro

Komšije su pokušavale da pomognu savetima, dok su vatrogasci i policija stizali na lice mesta.

U međuvremenu, lokalni policajac Aleksandru Penčuk popeo se na osmi sprat, uzeo devojčicu u naručje i pažljivo je izneo iz zgrade.

- Majka je bila veoma uplašena. Uzeo sam dete, sišao niz stepenice i potrčao do prve medicinske ekipe koju sam video - rekao je skromno policajac, naglašavajući da je samo radio svoj posao.

Devojčica je pregledana na licu mesta i nije joj bila potrebna hospitalizacija.

Ukupno je evakuisano deset osoba iz zgrade. Prema informacijama nadležnih službi, požar je najverovatnije izazvala zapaljena sveća ostavljena bez nadzora.