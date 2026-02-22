RAZORNE EKSPLOZIJE ODJEKNULE U LAVOVU! Veliki broj mrtvih i ranjenih, poginula policajka! "Ovo je teroristički napad" (FOTO/VIDEO)
Snažne eksplozije potresle su zapadni ukrajinski grad Lavovtokom noći 22. februara, pri čemu je povređeno 15 osoba, a jedna policajka je poginula, saopštile su vlasti. Eksplozije su odjeknule tokom trajanja vazdušne opasnosti.
Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je: "Ovo je bio teroristički napad. Trenutno je 14 povređenih hospitalizovano", da bi kasnije precizirao da je broj povređenih porastao na 15.
Detalji o eksplozijama i žrtvama
Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog starog grada Lavova, a detonacije su razbile prozore na okolnim objektima.
Prema navodima Tužilaštva Lavovske oblasti, preliminarno je utvrđeno da je poginula 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolno vozilo i jedno civilno vozilo.
Ukrajinska Nacionalna policija saopštila je da su eksplozije usledile nakon što su policajci stigli na lice mesta po prijavi.
Policija je reagovala na dojavu o provali u prodavnicu kada je došlo do prve eksplozije, dok se druga detonacija dogodila po dolasku dodatne policijske patrole, navelo je Tužilaštvo Lavovske oblasti.
- Kao rezultat eksplozija u Lavovu, ima poginulih i povređenih pripadnika organa reda - stoji u saopštenju.
Istraga je u toku
Eksplozije su se čule oko 00:25 časova po lokalnom vremenu, prema izveštaju novinara sa terena. Zvaničnici za sada nisu saopštili ko bi mogao da stoji iza smrtonosnog terorističkog napada, dok nadležni organi nastavljaju istragu i procenu situacije.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)