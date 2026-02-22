Slušaj vest

Snažne eksplozije potresle su zapadni ukrajinski grad Lavovtokom noći 22. februara, pri čemu je povređeno 15 osoba, a jedna policajka je poginula, saopštile su vlasti. Eksplozije su odjeknule tokom trajanja vazdušne opasnosti.

Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je: "Ovo je bio teroristički napad. Trenutno je 14 povređenih hospitalizovano", da bi kasnije precizirao da je broj povređenih porastao na 15.

Eksplozije u Lavovu, ranjeno 15 ljudi, poginula mlada policajka. Napad okarakterisan kao "teroristički". Foto: screenshot X

Detalji o eksplozijama i žrtvama

Eksplozije su se dogodile u blizini istorijskog starog grada Lavova, a detonacije su razbile prozore na okolnim objektima.

Prema navodima Tužilaštva Lavovske oblasti, preliminarno je utvrđeno da je poginula 23-godišnja policajka. Oštećeni su patrolno vozilo i jedno civilno vozilo.

Ukrajinska Nacionalna policija saopštila je da su eksplozije usledile nakon što su policajci stigli na lice mesta po prijavi.

Policija je reagovala na dojavu o provali u prodavnicu kada je došlo do prve eksplozije, dok se druga detonacija dogodila po dolasku dodatne policijske patrole, navelo je Tužilaštvo Lavovske oblasti.

- Kao rezultat eksplozija u Lavovu, ima poginulih i povređenih pripadnika organa reda - stoji u saopštenju.

Istraga je u toku