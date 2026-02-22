Slušaj vest

Broj vatrenog oružja u Poljskojkoji je u legalnom posedu građana prvi put je premašio milion, prema najnovijim podacima koje je objavila policija.

Tokom 2025. godine izdato je rekordnih 50.700 dozvola za oružje, čime je ukupan broj registrovanog civilnog oružja porastao na 1.037.778 - što je povećanje od više od 107.000 u odnosu na 2024. godinu.

Broj aktivnih dozvola dostigao je 411.769 do kraja prošle godine, što je više nego dvostruko u odnosu na 192.819 registrovanih 2015. godine.

Najviše zahteva u 2025. odnosilo se na kolekcionarske dozvole (21.071), zatim sportske (17.601), dok je 7.254 dozvola izdato za ličnu zaštitu.

1/10 Vidi galeriju Poljska Foto: WOJTEK JARGILO/PAP, Shutterstock, EPA Wojtek Jargilo, AP Str, STR/AP

Rast interesovanja za oružje posle ruskog napada na Ukrajinu

Naglo povećanje interesovanja za oružje započelo je 2022. godine, kada su izdate 37.402 nove dozvole, u poređenju sa 19.939 godinu ranije. Streljane širom Poljske zabeležile su značajan porast posetilaca u nedeljama nakon početka rata u Ukrajini u februaru iste godine.

Uprkos rastu, Poljska i dalje ima relativno nizak broj komada oružja po glavi stanovnika - oko 2,5 komada na 100 stanovnika, što je najniža stopa u Evropskoj uniji, prema podacima organizacije Small Arms Survey iz 2017. godine.

Među državama EU prednjači Finska sa 32,4 komada oružja na 100 stanovnika, zatim Austrija sa 30 i Kipar sa 29,1.

Streljana Foto: Shutterstock

Kritike sistema za izdavanje dozvola

Darijuš Loranti, bivši načelnik policije u Varšavi koji je radio na slučajevima terorizma i ubistava, ocenio je da trenutni sistem daje previše ovlašćenja jednoj instituciji.

- Sadašnji sistem izdavanja dozvola za oružje narušava sveto načelo podele vlasti - rekao je Loranti, ističući da policija proverava zahteve, donosi odluke i praktično sama tumači zakon.

On predlaže da se formalna ovlašćenja za donošenje odluka prebace na civilnu administraciju, dok bi policija imala savetodavnu ulogu. Takve administrativne odluke mogle bi se osporavati pred sudom.

Poljaci Foto: AP Czarek Sokolowski

Loranti je takođe naglasio da posedovanje oružja menja ponašanje, pre svega kroz povećan osećaj odgovornosti. Poljski zakon strogo zabranjuje nošenje i posedovanje oružja pod dejstvom alkohola.

- Kada neko nosi oružje, neće piti votku - rekao je, dodajući da se razvija drugačiji osećaj odgovornosti.

On se založio i za rigoroznije psihijatrijske procene, navodeći da osobe sa simptomima depresijene bi trebalo da imaju pravo na posedovanje oružja.

Pregledi, prema njegovim rečima, ne bi smeli da budu formalnost, već bi trebalo da podrazumevaju najmanje dva susreta sa psihijatrom pod različitim okolnostima.

Poljaci Foto: AP Czarek Sokolowski

Strah od kriminala, a ne od rata

Prema Lorantiju, uvreženo mišljenje da se Poljaci naoružavaju zbog straha od sukoba sa Rusijom ne odražava stvarnost.

- To je zabluda. Vrlo mali broj ljudi tako razmišlja. Ljudi su zapravo zabrinuti zbog mogućeg rasta kriminala u širem smislu - rekao je.

Kao poseban problem naveo je gruzijske kriminalne grupe, za koje tvrdi da predstavljaju veću pretnju poljskim građanima nego ukrajinskim.

Varšava Foto: Shutterstock

Predlozi novih zakonskih izmena

Stranka Poljska 2050, centristička partija u vladajućoj koaliciji, podnela je u oktobru 2025. predlog zakona kojim bi se uvele obavezne redovne medicinske i psihološke provere za sve vlasnike dozvola za oružje, uključujući i lovce.

Prema predlogu, osobe do 70 godina morale bi na svakih pet godina da dostave potvrde radi produženja dozvole, dok bi stariji od 70 godina to činili svake dve godine. Kolekcionari i istorijski rekonstruktori čije oružje ne predstavlja neposrednu pretnju bili bi izuzeti.

Lovačka zajednica usprotivila se toj meri, a slična inicijativa koja se odnosila samo na lovce ranije je odbačena u parlamentu već pri prvom čitanju. Javna rasprava o nacrtu zakona i dalje traje i omogućava svim građanima da iznesu svoje mišljenje.

1/9 Vidi galeriju Poljska vojska Foto: Shutterstock, Printscreen/Youtube

Poređenje sa Amerikom

U Americi ima približno 120 komada vatrenog oružja na 100 stanovnika, što znači da je oružje sedam do osam puta dostupnije nego u Evropskoj uniji.

Pravo na posedovanje oružja zagarantovano je Drugim amandmanom Ustava SAD, što je doprinelo liberalnijim zakonima o oružju u mnogim saveznim državama. Propisi u EU su generalno restriktivniji i značajno se razlikuju među državama članicama.