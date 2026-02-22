Slušaj vest

Islamska država (ISIS) osudila je privremenog predsednika Sirije, Ahmeda al Šaru, nazivajući ga "marionetom bez duše koju kontrolišu zapadne zemlje", dodajući da će "njegova sudbina na kraju biti slična sudbini svrgnutog lidera Bašara al Asada".

U audio poruci koju je objavio portparol ISIS-a, koji se predstavlja kao Abu Musab el-Furati, pozvao je sledbenike ISIS-a širom sveta da napadaju jevrejske i zapadne mete kao što su to činili prethodnih godina.

Ahmed El Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

El-Furati je poslao pozdrave borcima ISIS-a od vođe grupe Abu Hafsa el-Hašemija el-Kurajšija, koji je imenovan za vođu grupe pre tri godine.

Audiozapis je prvi koji je grupa objavila u poslednjih nekoliko meseci i dolazi nakon što je ISIS okrivljen za napade u kojima su desetine ljudi poginule ili ranjene poslednjih meseci u Siriji, Iraku, Pakistanu i drugim delovima sveta.

Bašar al Asad, bivši predsednik Sirije Foto: EPA/Syrian Presidency Handout, Shutterstock, PA Valery Sharifulin Sputnik

- Sirijom danas vladaju krstaši nakon što su postavili vođu koji je marioneta bez duše - rekao je el Furati. Zavetovao se na nove napade u zemlji rekavši da je "Sirija ušla u novu eru odbrane i da će konvoji džihada na kraju marširati u Siriji".

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

