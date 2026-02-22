Slušaj vest

Bivši princ Endru pokušao je da se izvuče iz problema urlajući na policajce: "Ja sam kraljičin drugi sin, ne možete to da mi radite", dok je izbacivan iz Rojal Lodža, piše britanski list "San".

Očajnički apel bivšeg princa usledio je kada je izbačen iz vile u Vindzoru i premešten u Sandringem. Kraljevski izvor je rekao za "The Sun on Sunday" da je "odbijao da ode ili da preuzme bilo kakvu odgovornost".

- Kada mu je rečeno da mora da se iseli, bio je toliko arogantan i u zabludi da je više puta vikao: "Ali ja sam kraljičin drugi sin, ne možete to da mi uradite". Zapanjujuće je da je odlučio da u svoju odbranu uključi ime kraljice. Niko nije siguran da li je uopšte shvatio ozbiljnost svoje teške situacije - rekao je kraljevski izvor.

Drugi izvor je priznao da su razgovori bili napeti, jer je Endru jasno stavio do znanja da "ne želi da ode".

"Slepa tačka" kraljice Elizabete II

Često se smatralo da je bio omiljeno dete kraljice Elizabete II, ali sada postoje tvrdnje da je bio njena "slepa tačka", odnosno, da na njega nije obraćala pažnju u onoj meri koliko se tvrdilo da jeste.

Mesecima su vođeni razgovori kako bi se on i bivša supruga Sara Ferguson iselili, a sukob je nazvan "Opsada Rojal Lodža".

Endru je uhapšen u četvrtak, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu javne funkcije, u vezi sa periodom kada je bio britanski trgovinski izaslanik od 2001. do 2011. godine.

Skladište u južnom Londonu i policijska istraga

Skladište u južnom Londonu moglo bi da postane predmet policijske istrage, jer su neke Endruove stvari iz Rojal Lodža prošlog meseca tamo odnete na čuvanje. Objekat, u kojem se navodno nalazi i Endruova ogromna kolekcija plišanih medveda, pod 24-časovnim je nadzorom obezbeđenja i kamera.

Juče je otkriveno da 11. policijska uprava razmatra informacije nakon što su dosijei o Džefriju Epstajnu otkrili da je njegov privatni avion leteo sa aerodroma Leshem kod Farnboroa i sletao tamo. Bivša pista RAF-a pominje se više od 80 puta u dokumentima.

U septembru 2012, kada je upitan da li je njegov avion u Londonu ili Parizu, Epstajn je rekao svom pilotu Lariju Visokiju: "Da, London, aerodrom Leshem, kod Farnboroa".

Policija Hempšira je saopštila da "sva pitanja ove prirode shvatamo ozbiljno i da ćemo osigurati da svaki materijal koji nam bude dostavljen bude temeljno i adekvatno razmotren."

I druge policijske uprave istražuju navode da je Epstajnov avion, nazvan "Lolita ekspres", sletao na aerodrome u njihovim oblastima.

Život u Sandringemu i finansijska podrška kralja

Juče je kombi lanca "Vejtroz" stigao u Vud Farm u Sandringemu, gde Endru boravi pre preseljenja u Marš Farm. U Kings Linu su viđena dvojica njegovih telohranitelja kako nose gajbe piva i namirnice iz Sansberija, uključujući ljute instant rezance.

Razume se da kralj Čarls III privatno finansira Endruovo izgnanstvo i dom, jer nije želeo da opterećuje bilo koga drugog. Njegov mlađi brat još nije komentarisao iseljenje niti hapšenje koje je sprovela policija.

Neki upućeni tvrde da Endru nema dovoljno sredstava za penziju, pošto od 2019. godine, nakon povlačenja sa javnih dužnosti posle intervjua za Newsnight, nije mogao da radi niti da prima sredstva iz Sovereign Grant fonda.

Ipak, ima pravo na godišnju državnu penziju od 7.000 funti nakon što je u četvrtak napunio 66 godina. Kralj je u petak bio u dvorcu Vindzor, ali se navodi da provodi "vikend u privatnosti".

Kraljevske obaveze se nastavljaju uprkos istrazi

Očekuje se da će kraljevska porodica nastaviti sa planiranim obavezama ove nedelje dok je Endru pod policijskom istragom.

Juče je princeza od Velsa prisustvovala utakmici Engleska - Irska u okviru turnira Six Nations na Tvikenhemu, kao pokrovitelj Ragbi fudbalske lige - što je bilo njeno prvo pojavljivanje nakon Endruovog hapšenja.

Endru je ispitivan do deset sati u policijskoj stanici u Ejlšemu u Norfolku, a kralj je izjavio da "zakon mora da ide svojim tokom." Endru je pušten u četvrtak uveče, a na fotografijama se vidi da je uplašen i zatečen na zadnjem sedištu automobila.

Sada mu preti gubitak osmog mesta u redu za presto. Kralj ga je konačno primorao da napusti Rojal Lodž u oktobru, nakon što je "The Sun on Sunday" otkrio da je lagao tvrdeći da je prekinuo kontakt sa Epstajnom.

Izvori negiraju da je reč o pristupu "ostanimo mirni i nastavimo dalje", ali ukazuju na kraljevu pisanu izjavu objavljenu nekoliko sati nakon Endruovog hapšenja.

- Moja porodica i ja nastavićemo da obavljamo svoju dužnost i službu prema svima vama - napisao je kralj.

Javno obraćanje povodom krize vezane za Endrua nije isključeno, ali se trenutno ne planira. Savetnici smatraju da je najbolje da članovi kraljevske porodice održe pun raspored obaveza.

Predstojeći događaji u senci Epstajna

U narednom periodu planiran je niz događaja uprkos policijskoj istrazi. Sledećeg meseca kralj će u dvorcu Vindzor ugostiti predsednika Nigerije, a očekuje se prisustvo Kejt i Vilijama.

Članovi kraljevske porodice trebalo bi da se pojave u punom sastavu na uskršnjoj službi u dvorcu. Biće održane i komemoracije povodom 100. rođendana kraljice Elizabete II, 21. aprila.

Tog meseca Čarls i Kamila putuju u Vašington kako bi se sastali sa američkim predsednikomDonaldom Trampom.

- Tamna senka Epstajna nadvija se nad kraljevskom posetom SAD povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti - izjavio je kraljevski stručnjak Sandro Moneti.

Endru je oduvek negirao optužbe za seksualno zlostavljanje, koje je iznela žrtva Virdžinija Đufre. Ipak, nije bilo odgovora na nova otkrića iz Epstajnovih fajlova, objavljenih pre tri nedelje. Svi pokušaji da se kontaktira Endruova kancelarija ostali su bez odgovora.

Bakingemska palata odbija da komentariše situaciju.

Juče je Jan, brat Gislejn Maksvel, izjavio da je ona "žrtveno jagnje" za zločine svog bivšeg partnera Epstajna.

- Neko je morao da plati cenu, pa su vlada i mediji izabrali nju. Iskreno verujem da bi, da je Epstajn živ, on bio u zatvoru, a ona na slobodi - rekao je njen brat.