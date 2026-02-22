Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je napisao da će, u saradnji sa guvernerom Luizijane Džefom Landrijem, koji je takođe i specijalni izaslanik SAD za Grenland, poslati veliki bolnički brod kako bi se "pobrinuo za brojne bolesne ljude o kojima se niko ne brine".

Donald Tramp je u objavi podelio AI sliku broda USNS Mercy, koju je objavio i Džef Landri zahvaljujući predsedniku, uz komentar: "Na putu je!!!" Ipak, mnogo toga ostaje nejasno.

- Ne znamo zašto Donald Tramp ovo objavljuje baš sada. Ne znamo šta time misli. Ne znamo da li bolnički brod zaista ide ka Grenlandu - navodi Jakob Krog, dopisnik danske državne televizije iz SAD.

Ministar odbrane: "Nema potrebe za intervencijom"

Danski ministar odbrane Trols Lund Pulsen izjavio je da Danskanema nikakvih saznanja o tome da bolnički brod ide ka Grenlandu. Takođe je naglasio da stanovnici Grenlanda već primaju svu potrebnu zdravstvenu zaštitu.

- Nema potrebe za posebnom zdravstvenom intervencijom na Grenlandu. Grenlandska vlada se već brine o tome, a Danska bi intervenisala samo ako bi za to bilo potrebe - rekao je ministar.

Bolnički brodovi trenutno na remontu

Američka mornarica raspolaže sa dva bolnička broda: USNS Mercy i USNS Comfort. Prema podacima servisa Marine Traffic, USNS Mercy se trenutno nalazi u brodogradilištu u američkom gradu Mobil. Prema podacima Vesselfinder-a, i USNS Comfort je pre 17 dana bio u istom gradu.

Brodogradilište Alabama Shipyard u Mobileu 23. januara objavilo je fotografiju oba broda, jedan pored drugog, gde bi trebalo da budu renovirani. Prema podacima Marine Traffic-a, oba broda i dalje se nalaze u brodogradilištu u Mobileu.

Danska televizija pokušala je da dobije komentar ministra spoljnih poslova Larsa Lekea Rasmusena i američkog ambasadora u Kopenhagenu, ali zvaničnog odgovora nije bilo.

Objava neposredno nakon evakuacije američkog mornara

Trampova objava objavljena je nekoliko sati nakon što je danska arktička komanda saopštilla da je evakuisan jedan član posade američke podmornice koji je zatražio hitnu medicinsku pomoć, sedam nautičkih milja od glavnog grada Grenlanda, Nuka.

Član posade je prebačen grenlandskim zdravstvenim vlastima i bolnici u Nuku. Evakuacija je sprovedena helikopterom danske vojske Seahawk, navodi se u saopštenju Danske arktičke komande.

Zdravstvo na Grenlandu i u SAD

Ako se gledaju osnovni zdravstveni ishodi, SAD ima prednost u očekivanom životnom veku i nižoj smrtnosti dojenčadi. Prosečan Amerikanac danas može da očekuje životni vek oko 79 godina, dok je na Grenlandu prosečan životni vek oko 74 godine.

Razlika je vidljiva i kod smrtnosti dojenčadi: u SAD je oko 5,6 smrti na 1.000 živorođenih, dok je na Grenlandu oko 9 na 1.000.

S druge strane, struktura sistema i finansijsko opterećenje građana značajno se razlikuju. Grenland ima javno finansiran model u kojem su osnovne zdravstvene usluge dostupne bez klasičnih premija i participacija, dok se u SAD sistem oslanja na kombinaciju privatnog i javnog osiguranja, sa čestim premijama i drugim oblicima sufinansiranja.

Zanimljivo je da Grenland ima znatno više bolničkih kreveta po glavi stanovnika – oko 14 na 1.000 ljudi, u poređenju sa oko 2,7 u SAD. To odražava različitu organizaciju bolničke mreže u maloj i geografski raštrkanoj zajednici. Ukratko, SAD ostvaruje bolje zdravstvene ishode, ali uz znatno veći finansijski teret za pojedinca, dok je grenlandski sistem finansijski dostupniji, ali slabiji u ključnim pokazateljima javnog zdravlja.

Šta Tramp radi sa Grenlandom?

Američki predsednik Donald Tramp poslednjih meseci više puta javno ponavlja da želi da Sjedinjene Države preuzmu Grenland, dansku autonomnu teritoriju.

- Mislim da ćemo ga dobiti. Na ovaj ili onaj način, dobićemo ga - rekao je Tramp početkom januara. Dodao je da je Grenland "od ključnog značaja za nacionalnu bezbednost SAD".

U istom periodu, Tramp nije isključio mogućnost ekonomskog ili političkog pritiska na Dansku.

- Ne mogu to da garantujem. Možda ćemo morati nešto da preduzmemo - rekao je upitan o mogućem korišćenju sile.

Istakao je da je reč o "velikom komadu zemlje sa vrlo malo ljudi, ali ogromnim strateškim značajem". Kasnije je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu rekao da neće koristiti silu, ali je nastavio sa pritiskom.

Stefan Miler, jedan od najuticajnijih Trampovih savetnika, rekao je u intervjuu za CNN da "Grenland treba da bude deo Sjedinjenih Država", dodajući da "niko neće ratovati sa nama oko budućnosti Grenlanda". Ta izjava izazvala je oštre reakcije u Danskoj.

Reakcija Danske i EU

Danska je više puta odlučno odbacila takve predloge. Danski premijer izjavio je da "Grenland nije na prodaju i neće biti".

- O budućnosti Grenlanda odlučuju njegovi stanovnici - poručio je.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen takođe je naglasio da teritorija "ne želi da bude ni danski ni američki pijun".

Evropska unija stala je uz Dansku. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajenizjavila je da EU "u potpunosti podržava suverenitet i teritorijalni integritet Danske".