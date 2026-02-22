Slušaj vest

Najmoćniji ljudi sveta živeli su dvostruke živote. Ovih dana i nedelja zasuti smo "potvrdama", "svedočenjima" i "fajlovima" o kanibalizmu ( ili kaži ljudožderstvu ), pedofiliji, trgovini ljudima, konzumaciji adrenohroma.

Slučaj Džefrija Epstajna otvorio je vrata najmračnijim sumnjama našeg vremena - ne samo o pojedincima, već o mehanizmu zaštite, ucene i privilegovanog imuniteta.

Da li je sve posledica poremećenih umova, i zašto su to najbogatiji i najmoćniji ljudi sveta, za Kurir televiziju, govorili su Sofija Tasić - spoljnopolitički analitičar, Nađa Tulić - psiholog, Ljubomir Đurić - analitičar Centra za nacionalnu politiku i Vesna de Vinča - novinar i producent.

- Ja sam potpuno sigurna da jedina reč koja može da opiše sve što ste naveli jeste „džavolja rabota“. To nije samo metafora - od postanka čovečanstva u različitim kulturama postojala je reč „đavo“, jer postoji iskonsko zlo ukorenjeno u čoveku. Po svemu što vidimo i što smo videli, ovo nije prvi put u istoriji da se ovakve stvari dešavaju, iako je obim sadašnjeg zla posebno ogroman - rekla je Tasić.

Sofija Tasić - spoljnopolitički analitičar Foto: Kurir Televizija

Okrivljeni za zlo i ekstremne radnje

Dodala je da, nažalost, čovekova priroda često teži ka zlu, dok su oni koji se drže opšteg, ljudskog dobra zapravo devijantni u odnosu na dominantni obrazac ponašanja.

- Normalni ljudi, koji nisu bili u ovakvim iskušenjima, verovatno ne bi mogli da skrenu u ovakve radnje, bez obzira na okolnosti. Ovaj konkretan slučaj predstavlja, jednostavno rečeno, potpuni satanizam, a oni koji su u njemu učestvovali odgovorni su isključivo za svoja dela - kaže.

Odgovornost i kontekst fajlova

Đurić je istakao da svi koji se pominju u fajlovima treba da budu ispitani, ali da njihovo pojavljivanje ne znači nužno umešanost u događaje.

- Važno je napomenuti da, ako je neko kriv - bilo da je to Tramp ili Bil - treba da bude odgovoran. Svi koji se pominju u fajlovima moraju biti temeljno ispitani, ali pritom ne smemo zaboraviti da se mnoga imena pojavljuju samo zbog konverzacija u kojima su učestvovali, a nisu nužno povezani sa samim događajima - objasnio je Đurić.

Ljubomir Đurić, analitičar Centra za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

Značaj temeljne i nepristrasne istrage

Nadovezao se da je suština u tome da se i dalje moraju poštovati zakoni i prava ljudi od samog početka procesa.

- Nije posao ZUD da samostalno odlučuje o krivici; sve mora biti detaljno istraženo. Trenutno postoje velike obstrukcije u istrazi, što se jasno vidi od trenutka objavljivanja fajlova. Nije svaki pojedinac čije se ime pojavljuje u fajlovima imao interes da oni budu objavljeni. Neki su definitivno imali, dok je drugima potpuno nevažno. Na primer, prethodni predsednik Barak Obama pominje se nekoliko hiljada puta, ali u većini slučajeva samo kroz konverzacije drugih ljudi. To pokazuje koliko je važno da proces istrage bude rigorozan i temeljan - kaže.

Otkrivanje sadržaja kontroverznih fajlova

Vinča je istakla da su fajlovi otkrili mnoge skrivene informacije i da je Kongres dobio pristup da ih detaljno pregleda.

- Ti fajlovi predstavljaju izvanredan dokaz satanizma. Jedan zanimljiv detalj: Pam Bondi je prvobitno tvrdila da tih fajlova nema, ali ispostavilo se da ih ima oko tri i po miliona. Prošle nedelje, tokom saslušanja, pritisnuli su je i demokrati i republikanci da otkrije šta se krije ispod zacrnjenih delova fajlova. Ti delovi sadrže imena ljudi koji su počinili zločine, dok su žrtve navedene otvoreno. Nakon insistiranja, Bondi je na kraju rekla da svi u Kongresu mogu da pregledaju fajlove i traže šta god žele - rekla je Vinča.

novinar i producent Vesna de Vinča Foto: Kurir Televizija

Ko je tražio informacije u fajlovima?

Dodala je da ti fajlovi potvrđuju istinitost mnogih tvrdnji, jer bi se inače informacije neprestano ponavljale.

- Međutim, kako je kasnije objasnila, sistem je beležio ko je šta tražio, pa je tako moglo da se vidi da li je neko tražio sopstveno ime, što je moglo poslužiti i za eventualnu ucenu. Na taj način, fajlovi otkrivaju mnoštvo informacija o uključenima, uključujući i situacije povezane sa Epstajnom - kaže.

Priroda ekstremnih devijacija

Tulić je istakla da se u ovom slučaju radi o ekstremnom obliku zla, gde počinioci nemaju nikakve moralne ili vrednosne granice.

- Šta uopšte znači „privatna devijacija“? Svaka devijacija je devijacija, ali u ovom slučaju ne radi se samo o devijaciji, već o satanizmu u svom sirovom i izvornom obliku. Reč je o ljudima koji nemaju moralne niti vrednosne granice, što je očigledno iz njihovih dela - objasnila je Tulić.

Nađa Tulić, psiholog Foto: Kurir Televizija

"Privatan život ne opravdava zločine moćnika"

Nadovezala se:

- To čime su se bavili u svom privatnom životu, kada nisu činili ove zločine, apsolutno nema veze sa ovim što radili. Većina njih bila je vrlo uspešna - nažalost, jer sada možemo da pratimo posledice njihovih dela, ne samo poslednjih nekoliko godina, već i poslednjih 30 godina, a verovatno i dalje - rekla je.

