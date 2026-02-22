Slušaj vest

Jedna policijska službenica je ubijena, a 24 osobe su ranjene zbog eksplozija u starom gradskom jezgru Lavovana zapadu Ukrajine tokom noći između 21. i 22. februara.

Policija je izvestila o dve eksplozije koje su se dogodile kada su dva patrolna tima stigla na lice mesta.

Objavljen identitet ubijene policajke

Ubijena službenica identifikovana je kao 23-godišnjaViktorija Špilka. Rođena je u Volinskoj oblasti, a kasnije se sa roditeljima preselila u Hersonsku oblast. 

Policajka Viktorija Špilka (23) ubijena u "terorističkom napadu" u Lavovu. Poginula je ona, a 24 osobe su ranjene u dve razorne eksplozije koje su odjeknule u centru Lavova. Foto: Ukrajinska policija

Viktorija je diplomirala na Lavovskom državnom univerzitetu unutrašnjih poslova i pridružila se patrolnoj policiji, prvo služeći u Hersonskoj oblasti, a od 2023. godine u Lavovskom regionu. U jesen prošle godine se udala, a njen suprug je takođe patrolni policajac.

Hronologija događaja

Oko 00:46 sati noću između 21. i 22. februara, dogodile su se eksplozije u Lavovu, u blizini tržnog centra Magnus, pri čemu je ubijena policajka. Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, izjavio je da se u gradu dogodio "teroristički napad".

Kancelarija tužilaštva Lavovske oblasti saopštila je da istražuje incident kao "teroristički napad".

(Kurir.rs/Ukrainska Pravda/Preneo: V.M.)

