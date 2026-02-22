Slušaj vest

Veliki broj demonstranata, mahom studenata, je u subotu marširalo kampusom Tehnološkog univerziteta Šarif u Teheranu. Kasnije su primećeni sukobi između njih i pristalica vlade, piše BBC.

Protestno sedenje održano je na još jednom univerzitetu u Teheranu, a skup je prijavljen i na severoistoku zemlje. Studenti su odavali počast hiljadama ubijenih tokom masovnih protesta u januaru.

1/10 Vidi galeriju Studentski protesti protiv ajatolaha u Iranu. Došlo do sukoba između protivnika i pristalica aktuelne iranske vlasti. Foto: Printscreen/X

Međunarodni kontekst i američki pritisak

Amerikapojačava svoje vojno prisustvo u blizini Irana, a predsednik Donald Trampizjavio je da razmatra ograničeni vojni udar. SAD i njeni evropski saveznici sumnjaju da Iran radi ka usporavanju i smanjenu razvoja nuklearnog oružja, što Iran stalno negira.

Američki i iranski zvaničnici sastali su se u Švajcarskoj u utorak i saopštili da je postignut napredak u pregovorima usmerenim na ograničavanje iranskog nuklearnog programa.

Međutim, uprkos prijavljenom napretku, Tramp je izjavio da će svet "u narednih, verovatno, 10 dana" saznati da li će biti postignut sporazum sa Iranom ili će SAD preduzeti vojnu akciju.

Američki lider je i ranije podržavao demonstrante, u jednom trenutku ih je ohrabrio porukom da je "pomoć na putu".

Protesti u Teheranu i drugim gradovima

Snimci prikazuju stotine demonstranata, mnoge sa nacionalnim iranskim zastavama, kako mirno marširaju kampusom Tehnološkog univerziteta Šarif na početku novog semestra u subotu.

Okupljeni su uzvikivali "smrt diktatoru", misleći na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, kao i druge antivladine parole. Na snimku se u vide i pristalice provladinog skupa. Kasnije su izbili sukobi između dve grupe.

Fotografije pokazuju i mirni protest sedenjem na Univerzitetu Šahid Behešti u Teheranu. Objavljeni su i snimci sa Tehnološkog univerziteta Amir Kabir u Teheranu, na kojima se čuju povici protiv vlade.

U Mašhadu, drugom po veličini gradu u Iranu na severoistoku zemlje, studenti su navodno uzvikivali: "Sloboda, sloboda" i "Studenti, vičite, vičite za svoja prava".

Kasnije tokom dana prijavljene su i značajne demonstracije na drugim lokacijama, uz pozive na nove proteste u nedelju. Za sada nije jasno da li je neko od demonstranata uhapšen.

Pozadina januarskih protesta

Prošlomesečni protesti započeli su zbog ekonomskih problema, a ubrzo su prerasli u najveće demonstracije od Islamske revolucije 1979. godine.

Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) saopštila je da je potvrdila smrt najmanje 6.159 ljudi tokom tog talasa, uključujući 5.804 demonstranta, 92 dece i 214 osoba povezanih sa vladom. HRANA je navela i da istražuje još 17.000 prijavljenih smrti.

Iranske vlasti su krajem prošlog meseca saopštile da je poginulo više od 3.100 ljudi, ali da su većinu činili pripadnici bezbednosnih snaga ili prolaznici koje su napali "izgrednici".

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Podele unutar opozicije

Subotnji protesti dolaze u trenutku kada se iranske vlasti pripremaju za mogući rat sa SAD. Opozicija u egzilu odlučno poziva predsednika TrAmpa da ispuni svoje pretnje i izvede napad, nadajući se brzom padu aktuelne islamske vlasti.