Vlada Pakistana saopštila je da je rano jutros izvela "niz napada uz granicu sa Avganistanom", a meta su bila skloništa militanata koje pakistanska vojska krivi za skorašnje bombaške napade u Pakistanu.

Avganistanski Crveni polumesec saopštio je da je poginulo 18 ljudi.

Pakistannije precizirao koje su lokacije bile meta, ali je avganistanski ministar odbrane u saopštenju naveo da su pogođena "različita civilna područja" u provincijama Nangarhar i Paktika u istočnom Avganistanu.

U saopštenju se navodi da su napadi kršenje vazdušnog prostora i suvereniteta Avganistana.

Portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid je ranije na društvenoj mreži Iks napisao da su u napadima "ubijene i ranjene desetine ljudi, uključujući žene i decu".

Ministar informisanja Pakistana Atalah Tarar napisao je ranije danas na Iksu da je vojska sprovela "selektivne operacije zasnovane na obaveštajnim podacima" protiv sedam kampova koji navodno pripadaju pakistanskim talibanima (TTP).

On je dodao da je na meti napada bio i jedan ogranak Islamske države (ISIS).

Jedan bombaš samoubica je, nekoliko sati pre današnjih napada, napao bezbednosni konvoj u okrugu Banu na severozapadu Pakistana i ubio dvojicu vojnika.

Tarar je rekao da Pakistan ima "ubedljive dokaze" da su nedavne napade izvršili pobunjenici koji su delovali "po nalogu svog rukovodstva i ljudi sa sedištem u Avganistanu".

On je rekao da je Islamabad više puta pozvao talibanske vlasti u Kabulu da spreče napade militantnih grupa, ali da nije preduzeta nikakva konkretna mera.

Tarar je dodao da Pakistan poziva međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na talibanske vlasti u Avganistanu da ispune svoje obaveze prema primirju, potpisanom u Dohi, kao i da ne dozvole da se njihova teritorija koristi protiv drugih zemalja.