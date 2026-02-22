Slušaj vest

Dvadesettrogodišnja policajka Viktorija Špilka je ubijena, a 25 osoba je ranjeno u onome što su vlasti opisale kao "teroristički napad" uLavovu tokom noći 22. februara. Zvaničnici su potvrdili hapšenje osumnjičene osobe.

Osumnjičeni, kojeg su vlasti identifikovale kao državljanina Ukrajine, priveden je nakon dve eksplozije koje su pogodile ekipe patrolne policije koji su reagovali na provalu kasno noćas.

Eksplozije su oštetile patrolno vozilo i jedan civilni automobil i dovele do velike intervencije policije i hitnih službi.

Policajka Viktorija Špilka (23) ubijena u "terorističkom napadu" u Lavovu. Poginula je ona, a 24 osobe su ranjene u dve razorne eksplozije koje su odjeknule u centru Lavova. Foto: Ukrajinska policija, Facebook

Dve eksplozije tokom policijske intervencije

Prema navodima portala Astra, koji se poziva na regionalne vlasti i policiju, prva eksplozija dogodila se nakon što su policajci stigli do prodavnice u ulici Danilišina, nakon prijave o nezakonitom ulasku. Druga eksplozija usledila je kada je na mesto događaja stigla još jedna patrolna jedinica.

Gradonačelnik Lavova, Andrij Sadovij, opisao je incident kao teroristički čin u saopštenju izdatom ubrzo nakon ponoći.

- Ovo je bio teroristički napad u Lavovu. Trenutno je 14 povređenih hospitalizovano. Lekari pružaju svu neophodnu pomoć. Policija i sve nadležne službe rade na terenu - napisao je Sadovij.

Pozvao je građane da ostanu mirni i da se oslanjaju isključivo na zvanične informacije.

Regionalno tužilaštvo saopštilo je da je oko 00:30 časova policija primila poziv na broj za hitne slučajeve, u kojem je prijavljena provala u prodavnici na adresi Danilišina 20. Po dolasku prve patrole dogodila se eksplozija, a druga je usledila nakon dolaska nove ekipe.

Vlasti su potvrdile da su u eksplozijama oštećeni patrolno vozilo i jedno civilno vozilo.

Identifikovana poginula policajka

Regionalna policija je kasnije potvrdila da je poginula policajka 23-godišnja Viktorija Špilka, poreklom iz Volinske oblasti.

Ubijena policajka Viktorija Špilka Foto: Facebook

Špilka je diplomirala na Državnom univerzitetu unutrašnjih poslova u Lavovu i pridružila se patrolnoj policiji. Karijeru je započela u Hersonskoj oblasti, a od 2023. godine služila je u Lavovskoj oblasti.

Ubijena policajka i njen muž policajac Foto: Facebook

Broj ranjenih porastao je na 25, saopštila je policija u naknadnom ažuriranju podataka.

Osumnjičena osoba privedena

Ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko izjavio je da je policija, zajedno sa Bezbednosnom službom Ukrajine (SBU), privela osobu osumnjičenu za napad.

Ubijena policajka se udala prošle godine Foto: Facebook

- Policija je zajedno sa SBU privela navodnog teroristu koji je napao pripadnike policije u Lavovu. Dalje operativne mere i istražne radnje su u toku. Identifikujemo i druge osobe umešane u izvršenje ovog krivičnog dela - rekao je Klimenko.